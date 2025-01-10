Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 69 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (ZİRAAT MÜHENDİSİ) ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatlarında bulunan İşletme Müdürlüklerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. 26.09.2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Tekniker ve Teknisyen pozisyonlarına ait Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca Ziraat Mühendisi alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav TİGEM tarafından İstanbul Topkapı Üniversitesi'ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise TİGEM tarafından yapılacaktır.

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1. SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,

b) 18 yaşını tamamlamış olmaları,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları,

2) Fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının TİGEM'in ihtiyacına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla mezun olunan programa göre geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) almış olmak. (2024 KPSS (B) grubu sınavı)

4) Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

5) Atanmaya hak kazanan adaylardan arşiv araştırması olumlu gelenler göreve başlatılacaktır.

2. SINAV BAŞVURUSU

1) Giriş sınavı başvuruları 10 Ocak 2025 - 19 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden çevrimiçi yapılacak olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Başvuru sırasında e-Devlet üzerinden kimlik bilgileri, mezuniyet bilgisi, KPSS puanı, fotoğraf ve iletişim/ikamet bilgileri, Açık Rıza Beyanı (İlan metninde yer alan linkten indirebilirsiniz) alınacak olup, e-Devlet üzerinden erişilemeyen bilgiler beyan edilerek yüklenecektir.

3) Adaylar, sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

4) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

3. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN YAZILI SINAVA KABULÜ

1) Başvuruların incelenmesi neticesinde gerekli şartlara haiz adayların KPSSP3 puan üstünlüğü esas alınarak alanlar itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere sıralanması sonucunda her alan için ilan edilen kontenjan sayısının 10 (on) katı kadar aday giriş (yazılı) sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı KPSSP3 puanına sahip olan adaylar da giriş (yazılı) sınavına alınacaktır.

2) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar TİGEM'in (https://tigem.gov.tr) internet adresinde ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3) Sınava girmeye hak kazanan adaylar 27/01/2025 ile 02/02/2025 tarihleri arasında sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) sınav ücretini (Alıcının adı soyadı/Unvanı: İstanbul Topkapı Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık İktisadi İşletmesi IBAN: TR17 0006 7010 0000 0034 7769 11) hesap numarasına açıklamalar kısmına adayın adı soyadı, TC kimlik numarası ve sınav adı (TİGEM) belirtilerek yatıracaklardır.

4) Sınava girmeye hak kazanan ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

5) Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

6) Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

4. YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

1) Giriş Sınavının yazılı bölümü 23 Şubat 2025 (Pazar günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır.

2) Sınava başvuran adaylar için İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 14 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi https://semonline.topkapi.edu.tr/login internet adresinden edinecektir.

3) Adayların sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

5. YAZILI SINAVIN KONULARI

1) Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının tamamı lisans eğitimine ait mesleki alan bilgisinden oluşmaktadır.

2) Giriş sınavının yazılı bölümü 20 soru ortak alan, 60 soru alan olmak üzere toplam 80 soru test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

6. YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA KABÜLÜ

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

2) Adaylar yazılı sınav sonuçları İstanbul Topkapı Üniversitesi https://semonline. topkapi.edu.tr/login internet adresinden duyurulacaktır. Adaylara başka herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

3) Yazılı sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır.

4) Yazılı sınav sorularına ve uygulanmasına ilişkin itirazlar sınavın yapılmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde İstanbul Topkapı Üniversitesine yapılacaktır. Üniversite bu itirazları kendisine tebliğinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

5) Adaylar, sınav sorularına, uygulamasına ve sonuçlarına ilişkin itirazlarını https://semonline.topkapi.edu.tr adresinden İstanbul Topkapı Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık İktisadi İşletmesi'ne ait TR17 0006 7010 0000 0034 7769 11 nolu IBAN numarasına EFT/Havale yönetimi ile 100,00 TL (yüz Türk Lirası) ödeme yaptıktan sonra "İtiraz İşlemleri" menüsünden elektronik ortamda göndereceklerdir. Her itiraz konusu ve her bir soru için ayrı ayrı ödeme yapılacaktır. Ödemesi yapılmayan itiraz dikkate alınmayacaktır. İtirazın kabul edilmesi durumunda adaya itiraz ücreti iade edilecektir. İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

7. SÖZLÜ SINAVININ TARİHİ VE YERİ

1) Adaylar TİGEM'de (Ankara) sözlü sınava tabi tutulacak olup; sözlü sınav tarihi, yeri ve saati TİGEM (https://tigem.gov.tr) internet adresinden duyurulacaktır.

8. SÖZLÜ SINAV

1) Sözlü sınavda adaylar

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte TİGEM'in faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için 50 (elli), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinin tamamı için 50 (elli) olmak üzere toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

2) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

9. GİRİŞ SINAVI SONUCU

1) Giriş sınavında başarılı olmak için KPSSP3, yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 70 (yetmiş) puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, KPSSP3, sözlü ve yazılı sınavın aritmetik ortalamalarını alınarak nihai başarı belirlenecektir. Sınav Komisyonu yarışma sınavından başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirleyecektir. Giriş sınav sonuçları TİGEM'in internet adresinden (https://tigem.gov.tr) ve/ya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

10. SINAV SONUCUNA İTİRAZ

1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren yedi iş günü içinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

2) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

11. ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmak üzere yapılan giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir. Belgelerin ne zaman gönderileceği TİGEM'in internet adresinden (https://tigem.gov.tr) duyurulacaktır.

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) Dört adet vesikalık fotoğraf.

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

d) Sağlık durumu beyan formu

e) Mal bildirimi.

f) Etik sözleşmesi.

12. ATAMA İŞLEMLERİ

1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, talep edilen belgeleri ibraz etmeleri halinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına Sınav Komisyonu tarafından ihtiyaç duyulan İşletme Müdürlüklerine atama yapılacaktır.

2) Nihai başarı sıralaması sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan; atama öncesi veya ataması yapıldıktan sonra feragat ederek göreve başlamayanlar ile göreve başlayanlardan çeşitli sebeplerle ayrılanların yerine sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren cari yılsonuna kadar başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından ihtiyaç duyulması halinde atama yapılacaktır.

3) Atamaları yapılan sözleşmeli personel, 6 ay adaylık sürecine tabi olup sözleşme imzalanmakta, bu süre sonunda sicil ve başarı değerlemesi olumlu olanlara başarı ücreti ödenmektedir. Kurum ile personel arasında imzalanan bu sözleşme, her takvim yılı için yenilenmektedir.

4) İstihdam edilecek personel, atandığı iş yerinde en az 5 (beş) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacaktır. Her 5 yılda bir rotasyona (tayin) tabi olup, her hizmet bölgesinde 5 yıl (Ceylanpınar (5 (beş) yıl + 5 (beş) yıl) çalışma zorunluluğu bulunmaktadır.

13. DİĞER HUSUSLAR

Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alan adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Genel Müdürlüğümüzü yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Bu ilanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

ADRES : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA

Telefon : (0 312) 417 84 70 Dahili Numaralar: 244, 246, 249, 256, 259

İlan olunur.

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