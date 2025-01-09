İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca 2 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

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*İngilizce Dil Yeterliliğine sahip olmak. BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi : 09.01.2025

Son Başvuru Tarihi : 23.01.2025

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 27.01.2025

Yazılı Sınav Tarihi : 29.01.2025

Nihai Değerlendirme Tarihi : 30.01.2025

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

1. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2.YÖK formatlı özgeçmiş,

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4.2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

5.Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),

6.Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi) (e-Devlet üzerinden alınan belge),

7.Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan belge),

8.ALES Belgesi,

9.Yabancı Dil Belgesi,

10.ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,

11.Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),

12.Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi,

13.Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet üzerinden alınan belge),

14.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

İstanbul Beykent Üniversitesi Beylikdüzü Yerleşkesi Meslek Yüksekokulu Binası Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi, Beykent, Büyükçekmece / İstanbul Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel-verilerin- korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir.

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 16 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İSTENEN BELGELER

Profesör Kadrosuna Başvuracaklar;

1.İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2.YÖK formatlı özgeçmiş,

3.Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4.Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (6 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Başvuracaklar;

1.İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2.YÖK formatlı özgeçmiş,

3.Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4.Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracaklar;

1.İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2.YÖK formatlı özgeçmiş,

3.Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e- Devlet üzerinden alınan belge),

4.Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.