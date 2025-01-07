İstanbul Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ MUSİKİ PALEOGRAF VE İCRACISI ALIM İLANI

Üniversitemiz Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara 27/04/2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 26/04/2024 tarihli, 8412 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 25 inci maddede belirtilen "İstanbul Üniversitesinde Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerinde görev almak üzere musiki paleograf ve icracısı ünvanlı sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenlerin sayısı onbiri, istihdam süreleri 15/02/2028 tarihini geçemez. Bunların istihdamında bu Esaslara ekli 2 sayılı cetveldeki pozisyon unvanlarına ilişkin sınav yöntemi aynı usul ve esaslarla uygulanır..." ibaresine ve adı geçen Esasların Ek 2 inci maddesine göre 5 (beş) adet Musiki Paleograf ve İcracısı kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır.

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ARANILAN ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.

maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek gün ve saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4- "Başvuru Şartları" alanında detayları belirtilen şartları taşımak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi uyarınca hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) kadar e-Devlet Kapısı üzerinden İstanbul Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)/ internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri belgeler kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren, çevrimiçi başvurusunu tamamlamayan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ:

Başvuruları kabul edilen adayların başarı sıralamasının belirlenmesi için komisyon tarafından mesleki uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Sınava katılacak adayların matbu veya yazma müzik kaynakları üzerinde, ses veya saz icracısı olarak eserlerin seslendirilmesi ve kaydedilmesi için gereken donanıma sahip olmak zorunludur.

Mesleki Uygulamalı Sınav 27/01/2025 tarihinde saat 10:00'dan itibaren İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı Salonu 1 Beyazıt Fatih İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sınava ilişkin giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer bilgilendirmeler www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Mesleki uygulamalı sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananların başarı sıralamasına ilişkin bilgilendirme sınavın bitiminden itibaren en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinden ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Her ünvan için kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgileri www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. İdare tarafından ödenmiş olan herhangi bir bedel var ise yasal faizi ile birlikte tazmin

edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

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