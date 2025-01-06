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Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ufuk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, ve Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 20 ocak 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 06 Ocak 2025 00:20, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 00:28
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Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde (Öğretim dili İngilizce olan programlar için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik) öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde) öğretim üyesi alınacaktır.

Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör için 1 takım fiziki dosya ve 5 adet Usb Bellek, Doç.Dr.,Dr.Öğr. Üyesi için 1 takım fiziki dosya ve 3 adet Usb Bellek) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1- Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne (Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğü İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:129 PK: 06836 Gölbaşı/ANKARA adresine) şahsen teslim edilecektir.

2- İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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