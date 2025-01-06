Eskişehir Teknik Üniversitesi 26 sözleşmeli personel alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657-4/B) ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 26 (yirmi altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle [Lisans mezunları için 2024 yılı KPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için 2024 yılı KPSSP93 puan türü ve ortaöğretim mezunları için 2024 yılı KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece bir unvan için başvuruda bulunulabilecektir. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.] yerleştirme yapılacak unvanlar:

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I- BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK'nın 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkekler için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

g. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

2- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete'de yayımlanan 06.01.2025 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, e-Devlet Kapısı "Eskişehir Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım'' veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvurunun son günü olan 20.01.2025 tarihinde saat 17:30'a kadar yapabilecektir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve eksik belgeli başvurulardan Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

(Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecektir.)

III - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Başvurulan unvanda çalışma belgesi istenmiş ise e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek veya kurumundan alacağı çalışma süresi ve unvanı açıkça belirtilmiş onaylı çalışma belgesi.

2- Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

3- Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranında "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan aday sorumludur.

İstenen Belgeler:

1- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği (Bölüm/Program adı değişmesi halinde, değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.),

2- 2024 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge,

5- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak barkodlu hizmet döküm belgesi (Mesleki deneyim istenen kadrolar için).

6- Başvurulan unvanda çalışma belgesi istenmiş (mesleki tecrübe) ise e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir karekodlu SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek ve kurumundan alacağı çalışma süresi ve unvanı açıkça belirtilmiş onaylı çalışma belgesi.

IV- ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Lisans mezunları için 2024 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, önlisans mezunları için 2024 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü, ortaöğretim mezunları içinse 2024 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.

2. 2024 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asıl ile yedek adayların isimlerinin değerlendirmeleri KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli belgelerle, belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz internet sayfası (https://www.eskisehir.edu.tr/) adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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