Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz bilimlerine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'iııci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 50 (elli) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

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7- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1. Adaylarda yukarıda belirlilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirlilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirlilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçlan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunu'nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan sağlık kumlu raporu istenecektir.)

i) Kanun Hükmünde Kararname kapsammda kuramlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

2. 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak.

3, Herhangi bir kurumda (657 sayılı Kanun 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi hal inde Hesih tarihinden itibaren, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren en az bir yıl geçmiş olması gerekmektedir.

4- 2024 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları İçin KPSS P3, ön lisans mezunları İçin KPSS P93, Orta öğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.)

S- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanlann başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

8- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

H- BAŞVURU YER!, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin https://basvuru.nku.edu.tr/persoiiel web adresinde İlan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adaylar;

* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir.

* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra ''Bebelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum " seçeneğini işaretleyecek t ir.

* En altta yer alan "BAŞURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış olacaklardır.

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklıolacak şekilde yükleyeceklerdir. Karekodlu veya barkodlu belgelerin kontrolünün sağlanabilmesi için manyetik ortamdaki örneği veya ilk çıktı örneği (çıktıların fotokopisi okunmamaktadır) taranarak yüklenecektir.

. Süresi içinde yapılmayan, eksik ve/veya hatalı başvurular dikkate alınmayacağından, adayların başvuru sayfasındaki uyanları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Eksik ve/veya hatalı başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

3 - Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllannın veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1 - Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.

2 - Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.

4 - Atanmaya hak kazanan asi! ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15 (onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.

5 - Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

6 - Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

7 - Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde islenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.

8 - Göreve başlayanlardan, aranan şartlan taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

9 - Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere aynca tebligat yapılmayacaktır

IV- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. Öğrenim belgesi (diploma, geçici mezuniyet belgesi veya e-devletten indirilecek mezun belgelerinin karekod ve barkodu okunaklıolacaktır.)

2. KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

4. Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf) (jpegjpg,png formatında)

5. İlanda belirtilen unvanlar için istenilen MEB Onaylı belge ve sertifika

.İRTİBAT: 0282 250 1402 0282 250 1413 0282 250 1409

İlan Yayım Tarihi

06.01.2025

Başvuru Başlangıç Tarihi

20.01.2025

Son Başvuru Tarihi

20.01.2025

Sonuçların Açıklanma Tarihi

04.02.2025

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