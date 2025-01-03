Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 5 sözleşmeli personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurlun Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7'15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2024 KPSS (B) grubu (lisans mezunlarında KPSSP3 ve ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.) puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilanda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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GENEL VE ÖZEL ŞARTI.AR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Kumu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevim devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite

hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

5) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca; yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

6) 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır

7) Erkek adaylar için; askerliğini yapmış veya muaf olmak.

S) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kururnundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

10) Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonuna başvuran adaylardan sadece ortaöğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Yükseköğretim kurulularında örgün öğretime devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2) 657 sayılı Kanunun 4B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı karan ile belirlenen

istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuruluların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmime aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

3) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev verinde (Erzincan ilinde) ikamet etmek zorundadır.

4) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığım gösterir belgenin başvuru evrakı içerisine eklenmesi gerekmektedir.

5) Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvurulan iptal edilecektir.

6) idare ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin yapıldığı bütün yerleşke ve ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

7) Mezun olduğunuz program, tercih elmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurunuzu yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

8) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanın iptali halinde başvuran adaylar için söz konusu ilan kazanılmış bir hak doğurmayacaktır.

9) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurarak Üniversitemize göndermesi gerekmektedir.

10) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11) Atanmaya hak kazanan adaylardan; başvurusunu tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlanın taşımaları kaydıyla göreve başlamalarına engel durumun sona ermesine müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

12) Üniversitenin Erzincan İH dışında teşkilatı bulunmadığından "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

13) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki bütün şartları kabul etmiş savılır.

14) Handa bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

ONLINE BAŞVURU İŞLEMLERİ

1) Başvurular e-Devlet Kapısı "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya https: ' isealinikariyeikapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 31.12.2024-14.01.2025 tarihleri arasında almacaktır.

2) Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

3) Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurular ile sistemde gecikme veya teknik sorun yaşanan başvurular kabul edilmeyecek olup, bu hususlarda Üniversitemiz sorumlu değildir.

4) Kariyer Kapısı-Kamıı İşe Alım Platformu üzerinden "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

5) Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan bütün laklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru evrakının sorunsuz olarak yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihaz yerine masaüstü bilgisayarlardan yapması tavsiye edilmektedir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1) Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversite web sitesinde ayrıca yayımlanacaktır.

2) Ortaöğretim mezunu adaylardan: "Eğitim bilgisi bulunmamaktadır" uyarısı alanlar (Ortaöğretim kuramlarından 2008 yıh ve öncesinde mezun olanlar), mezuniyet bilgilerini beyan usulüne göre (okul adı' türü' alan, mezuniyet tarihi/ diplomat puanı) elle girecek ve mezuniyetini kanı ilayıcı belge yükleyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞ I İRME İŞLEMLERİ

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki Sözleşmeli Personel Çalıştın İmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, büro personeli, kütüphaneci, tekniker ve destek

personeli unvanlı pozisyonlar için yazdı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 yılına ail KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2) Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) öncelikle yerleştirilecektir.

3) İlan edilen personel sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın aranılan şartlan taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır. Yedek ilanlar İ l ~ cbyu etki.ir . ir.lps: personel.ebyu.edu.tr veya https: :seahnıkanyerkjpısı.cbıko.gov.tr' (Kariyer Kapısı Kamu İşe Alını hizmeti) adreslerinden yayımlanacaktır.

4) KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirlilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

5) Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli belgeler ile belgelerin teslim edileceği yer ve zaman bilgisi https:1' ebvu.edu.tr/ ve https: personel.ebvu.edu.ti" adreslerinden ayrıca ilan edilecektir. Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İTİRAZLAR

1) On Değerlendirme Sonuçlarına 28-30.01.2025 tarihleri arasında (üç gün içerisinde) itiraz edilebilecektir, itirazlar dilekçe ile [email protected] adresine yapılacak olup, telefonla yapılan itirazlar ile üç günlük süre sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2) Yapılan itirazlar "Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu" tarafından 31.01.2025-04.02.2025 tarihleri arasında (üç iş günü içerisinde) incelenip, itiraza ilişkin sonuç itiraz edene mail yoluyla iletilecektir. İlgili kişi/kişi1ere başka bir tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi Merkez/ERZİNCAN

Telefon: 0446 226 66 66

Elektronik Posta Adresi: [email protected]

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