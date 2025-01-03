Türk Patent ve Marka Kurumu 3 sözleşmeli personel alacak

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BIDB) emrinde istihdam edilmek üzere, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca (3) sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

B- ÖZEL ŞARTLAR

KIDEMLİ UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (TAM ZAMANLI/ AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)

1) JavaEE/JakartaEE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) mimarisinde çalışan projelerde en az 5 (beş) yıl aktif olarak görev almış olmak.

2) J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak.

3) Nesneye Dayalı Programlama (Object-Oriented Programming), Cephe Yönelimli Programlama (Aspect-Oriented Programming) ve Fonksiyonel Programlama (Functional Programming) konularına hakim olmak.

4) REST/SOAP mimarisindeki web servisler ve JSON/XML veri alışverişleri konularında tecrübeye sahip olmak.

5) Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak ve tercihen uygulama tecrübesine sahip olmak.

6) Maven ve Gradle gibi proje yapılandırma araçlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak.

7) Oracle ve PostgreSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.

8) İleri düzeyde SQL bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.

9) JPA, Hibernate vb. ORM araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak.

10) NoSQL veri tabanları (MongoDB, Cassandra vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

11) UI ve UX standartları ile kullanıcı deneyimi tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak.

12) Güncel JavaScript Framework'lerinden (Vue.js, Angular, React vb.) en az birini iyi derecede bilmek.

13) CSS3, HTML5 ve JavaScript konularında ileri seviye bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

14) Bootstrap, Tailwind gibi CSS kütüphanelerini etkin bir şekilde kullanabilmek.

15) Responsive Design prensiplerini uygulama ve erişilebilir web sayfaları (W3C standartları) oluşturma konusunda tecrübeye sahip olmak.

16) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, Memcached vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

17) Uygulama performansını artırmak için önbellek sistemlerini kullanma konusunda bilgi sahibi olmak.

18) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü (Secure SDLC) konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak.

19) Docker ile uygulamaları konteyner içinde geliştirme ve çalıştırma konusunda deneyimli olmak.

20) Kubernetes ve diğer konteyner orkestrasyon teknolojileri (Puppet, Ansible, SaltStack vb.) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

21) Jenkins, GitLab CI/CD, Azure DevOps veya benzeri araçlarla sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli dağıtım (CD) süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

a) Adaylar, 06.01.2025-24.01.2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir.

(Şahsen, posta vb. şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

b) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranında başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN VE SİSTEME YÜKLENECEK BELGELER:

1- Özgeçmiş: Fotoğraflı ve detaylı (Türkçe),

2- Diploma/Mezuniyet Belgesi: Öğrenim bilgisi başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir. Mezuniyet bilgisi sisteme yansımayan veya gelen bilginin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar, diploma veya mezuniyet belgesi gibi dokümanları sisteme yükleyecektir.

(Eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların diploma/mezuniyet belgeleri ile birlikte YÖK onaylı denklik belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

3- Mesleki Deneyim Belgesi: Genel şartların (c) bendinde yer alan mesleki çalışma sürelerini gösterir belge.

- Özel sektörde çalışılan süreler için SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü barkodlu belgede bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır).

- Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumlarından alınacak ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi.

Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübeyi gösteren belgelerin en az başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.

Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler bu alanda hizmetin/projenin geçtiği işyerlerindeki bağlı olunan yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alması gerekmektedir.

Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

(Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

4- Programlama Belgesi: Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge veya belgeler (Transkript, ders içerikleri belgesi, sertifika gibi),

5- Yabancı Dil Belgesi: Geçerli Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir)

(YÖKDİL belgesi geçerli bir sınav belgesi olarak kabul edilmeyecektir.)

KPSS Belgesi: Mevcut ise, geçerliliği olan KPSS puanını gösterir belge. (Belge başvuru sisteminden otomatik olarak çekilebilecektir.)

6- Sağlık Beyanı: Görevlerini sürekli yapmalarına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi veya engellerinin bulunmadığına dair yazılı beyan (Sağlık Beyan Formu için tıklayınız.),

7- Sertifika Belgeleri: Sertifikalar tek bir belge olarak sisteme yüklenecektir. Verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurum tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, DUYURULMASI VE İTİRAZ

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından KPSS P1-P2-P3 puanının (en yüksek olan) (%70)'i ile yabancı dil puanının (%30)'u toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak, ilan edilen pozisyon sayısının beş katına kadar aday sınava çağrılacaktır.

(Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)

KPSS belgesi ibraz etmeyen adayların KPSS puanı (70), yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise dil puanı (0) olarak hesaplanacaktır.

Başvuru değerlendirme sonuçları, Kurum resmi internet sitesinde ve kariyer kapısı üzerinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçlarının duyurulmasından itibaren (5) iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar değerlendirilerek adaylara yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ VE YERİ

a) Sınav, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

b) Adaya sözlü ve uygulamalı sınavda özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır.

c) Uygulama sınavında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınavın yapılacağı yer, gün ve saatine ilişkin bilgiler Kurum resmi internet adresinden ve kariyer kapısı üzerinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sözlü ve uygulamalı sınav (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavdan alınan puanın (%50)'si ve uygulamalı sınavdan alınan puanın (%50)'si toplanarak değerlendirme puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme puanı (70) ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenerek, Kurum resmi internet adresinden ve kariyer kapısı üzerinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru sonuçlarının duyurulmasından itibaren (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar değerlendirilerek adaylara yazılı olarak bildirim yapılacaktır. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII. ÜCRET

Brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için belirlenen sözleşme ücret tavanının belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Kurum, bu tutarın altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaktır.

Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden birinin taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşme feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.

Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

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