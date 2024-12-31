Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

Genel Bilgiler

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara erdogan.edu.tr ve personel.erdogan.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir. Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde çevrim içi olarak basvuru.erdogan.edu.tr adresinden e-devlet üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Genel Şartlar

- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer koşulları sağlamaları gerekmektedir.

- Yurtdışından alınan mezuniyet belgelerinin Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvurularda İstenen Belgeler

Başvuru Formu (Personel Daire Başkanlığı web sayfasındaki (https://personel .erdogan.edu.tr) form bilgisayar ortamında doldurulup imzalandıktan sonra pdf olarak sisteme yüklenecektir), Özgeçmiş, Mezuniyet Belgeleri, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için), Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Örneği, Yabancı Dil Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapmış olanlar ayrıca Terhis Belgesi de ekleyecektir), Adli Sicil Kaydı, Vesikalık Fotoğraf, Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" başvurularına eklemeleri gerekmektedir). (Halen kurumumuzda görev yapan personel hariç)), Bilimsel Çalışma ve Yayınlar, Yönerge Ekinde yer alan EK-2 Puanlama Tablosu (başvuru otomasyon sisteminde yer alan form doldurulup her sayfası paraflanarak son sayfası imzalandıktan sonra pdf olarak sisteme yüklenecektir). Diğer Belgeler (İlan başvuru şartında belirtilen deneyim ya da özel şartlar istenmekte ise adayın bu şartları taşıdığını ispatlayan belgeler)

Not:

1-Çevrim içi olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenecektir.

2-Yukarıda istenen belgelerin barkodlu, noter onaylı veya resmi kurumlarca onaylanmış mühürlü örneğinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

Açıklamalar

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 7. maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kadrolara atama yapılabilir.

- Kadronun bulunduğu bölümde yabancı dille öğretim yapıldığında bu kadroya atanmak üzere başvuruda bulunan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olması gerekmektedir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya koşullarının uygun olmadığı tespit edilen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.