Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nuıı 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

ilan olunur.

GENEL ŞARTLAR

L- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- ALES'tcn en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

L Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'İlk not sistemlerinin lüO'ltik not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kumlu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOOTük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

1- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolar a yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlanma uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir smavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

I- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğilimi öğrencisi olmak gerekir.

J- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda cn az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla ilgili alanda en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartıyla Al .ES muafiyeti tanınır.

4- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen programlarına, karşılarında belirtilen alanlarda lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla ilgili programın uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve Yükseköğretim Kurulu taralından belirtilen sayıda öğretim görevlisi kadrosuna ALES Muafiyeti tanınır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR

Başvuruda İstenen Belgeleri

1- Adayın başvuracağı Fakültc/M YO/Y .Okulu'nu, kişisel yazışma adresini vc telefon numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskarilik1ari/pers0ne1-daire-baskan1igi/fbrmlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans, Yüksek Lisans vc Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya E-Dcvlct çıktısı {Yurtdışından alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,

6- ALES Belgesi,

7- Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9- Fotoğraf (I adet)

10- Onaylı IIizmeFTecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar:

1- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmez.

3- Onaylı HizmeVTecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirkel/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelenil irilmelidir.

4- Onaylı Hizmet. Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5- Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriplmde gönderilmesi zorunludur.

6- Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirlilen anabilim dillinin,.'bilim dalmın/alanın mezuniyet belgesinde.'öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

7- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

8- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

10- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkım saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

11- Başvuracak adayların Başvuru formunda bulunan İlan Sıra Numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET

1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta vc veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemimi kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

NOT:

1- Kazanan adayların sonuç açıklama tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde müracaat etmeyen adayların atanmak üzere yapacakları başvuru kabul edilmeyecektir.

2- Kazanan adaylara evrak teslimi için ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların teslim etmesi gereken evraklar Üniversitemiz Web Sayfası Personel Süreçleri menüsü içerisinde '"Araştırma ve Öğretim Görevlilerinin İlk Atama Esnasında Göreve Başlatılması İçin İstenilen Belgeler" sekmesi içerisinde mevcuttur.

3-Başvurular şalisen veya posta ile yapılabilir.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre (Öncelikli Alanlar) Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI

(2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.)

A) GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan Üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

3- Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://gumushane.edu.tr/ adresinden indirilebilir.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (E-Devletten alınabilir.)

5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6- Lisans Transkripti (onaylı).

7- ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8- Yabancı Dil Belgesi (Asıl ya da doğrulama kodu bulunan)

9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak)

11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)

13- Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

14- Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1- Başvurunun şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.gumushane.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8- e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

9- İlgili anabilim dalının bağlı bulunduğu bölümde lisansüstü eğitim yapanlar, ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarına dair resmi yazı getirdikleri takdirde müracaatları alınacaktır.

NOT:

1- Kazanan adayların sonuç açıklama tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde müracaat etmeyen adayların atanmak üzere yapacakları başvuru kabul edilmeyecektir.

2- Kazanan adaylara evrak teslimi için ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adayların teslim etmesi gereken evraklar Üniversitemiz Web Sayfası Personel Süreçleri menüsü içerisinde "Araştırma ve Öğretim Görevlilerinin İlk Atama Esnasında Göreve Başlatılması İçin İstenilen

Belgeler" sekmesi içerisinde mevcuttur.

3- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir.

