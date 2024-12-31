Adalet Bakanlığı 32 hizmetli memur alacak

Adalet Bakanlığından:

HİZMETLİ ALIMI İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız Personel Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere Ekli listede sınıfı, derecesi, sayısı ve yeri belirtilen 32 hizmetli kadrosu için sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

Sözlü sınava, lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Ekli listede belirtilen kadrolara atanacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 17 Ocak 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

II) ÖZEL ŞARTLAR

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

III) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 02 Ocak 2025-17 Ocak 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar Ekli listede sınıfı, derecesi, sayısı ve yeri belirtilen kadrolardan sadece bir yer için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla yere başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru için istenilen ve bu ilanın "IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler" maddesinde belirtilen belge ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV) BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

V) SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir yer için ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformunun https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresli internet sitesinde sözlü sınava ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.

VI) SÖZLÜ SINAV KONULARI

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

VII) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

Belirlenen nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Nihai başarı listesi Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformunun https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresli internet sitesinde sözlü sınav sonucuna ilişkin bilgilerini görüntüleyebilecektir.

VIII) ATAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

Atama sırasında istenilecek belgeler Bakanlığımızın www.adalet.gov.tr adresli internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir.

IX) DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan her bir adayın arşiv araştırması yapılacaktır. (Arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adayların ataması yapılmayacaktır.)

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde ve yukarıda belirtilen nedenlerle atamaların yapılmaması veya iptal edilmesi, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka ünvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Ataması yapılacak kadroların sınıfı, derecesi, sayısı ve yeri ekli listede gösterilmiştir.

Ek: Kadroların sınıfını, derecesini, sayısını ve yerini gösterir liste

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.