Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurduktan bolüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserim belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans vc doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, hizmet belgesi, askerlik durum belgesi, adlı sicil kaydı belgesi ile 6 (altı) adet Flash Bellek

2) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler: Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretten, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile 4 (dört) adet Flash Bellek

3) Doktor öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler Başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile 4 (dön) adet Flash Bellek

Flash Bellek İçerikleri: Bilimsel çalışma ve yayınlar, özgeçmiş, yabancı dil belgesi (Doçent ve Dr. öğr. Üyesi). Üniversitemiz öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi, Puan Tablosu (Profesör ve Dr. öğr. Üyesi), lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, hizmet belgesi

Başvuruların 31/12/2024 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (14/01'202 5 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not: I) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

2) E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır

3) Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili dekanlık veya müdürlüğe başvurularını şahsen veya postayla yapacaklardır

4) Üniversitemiz Rektörlüğü gerekli gördüğü durumlarda ilan sürecinin her aşamasında iptal etme vc/vcya değişiklik yapma yetkisine

sahiptir.

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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "10/07/2018 tarihli Resmi Uazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi", "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu", 09/11/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik", "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi" ve "Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar" hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Al. ES ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin fin değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında Al.ES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 Tük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir

4- Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlanılın uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretini görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu taralından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır._____________________________________________________________________________________________

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Araştırına görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırına görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikle veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kumlu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

5- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az dört yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, özel şartların dördüncü ve beşinci maddeleri kapsamındaki öğretini görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlannda öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 net maddesinin dördüncü fıkrası kapsamaktaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan "Öğretim Elemanı İlanı'' altındaki "Öğretim Elemanı Başvuru Formu"ının çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır.

2- Özgeçmiş

3- Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

4- Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans/Doktora)

5- ALES Sonuç Belgesi

6- Yabancı Dil Belgesi

7- Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte)

8- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumlunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

9- Nüfüs Cüzdan Fotokopisi