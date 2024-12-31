Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanına Yönetmeliği uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ve 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri''ndeki şartlar ile ilanda belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlarını ve ilanda belirtilen başvuru koşullarını taşıyan;

Profesör kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak ilan edilen kadronun anabilim/anasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi. Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve başlıca araştırma eserini belirttikleri yayın listesini ve alana özel olarak hazırlanan Profesör Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar Bilgi formu ve Bilimse! Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek, ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kritcrlcri'nin genel ve özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerinde içinde bulunduğu) 6 adet USB bellek vereceklerdir. (Doçentlik sözlü sınavına girmemiş olan adayların, ilan edilen profesör kadrosuna başvurması durumunda Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jürilerce yapılan sözlü sınavda başarıl ı olmaları gerekmektedir.)

Doçent kadrosuna başvuru yapacak adaylar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunarak ilan edilen kadronun anabılmvanasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi. Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesini, alana özel olarak hazırlanan Doçent Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar Bilgi Formu (Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca puan hesaplaması ÜAK puanlama listesine göre yapılacaklar hariç). Doçentlik Sözlü Sınav Dilekçe Örneği ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek, ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nin genel ve özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerinde içinde bulunduğu) 4 adet USB bellek vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylar ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunarak ilan edilen kadronun anabilımanasanat dalı/programını belirten dilekçeleri ile birlikte 2 adet fotoğraf kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans ve Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, özgeçmiş ve yayın listesini, alana özel olarak hazırlanan Dr. Öğr. Üyesi Kadrosuna İlk Defa Atanacaklar Bilgi Formu ve Bilimsel Yayın Beyan Formunu fiziki olarak teslim edecek, ayrıca Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nin genel ve özel kriterlerinde aranan koşulların sağlandığına ilişkin belgeler ve bilimsel çalışma yayınlarının aktarıldığı (fiziki olarak teslim edilecek belgelerinde içinde bulunduğu) 4 adet USB bellek vereceklerdir.

^Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olup "Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama vc Yükseltme Kriterleri, başvuru dilekçe örneği, ilan edilen kadro unvanı için ilk defa atanacaklar bilgi formu, doçentlik sözlü sınav dilekçe örneği ile bilimsel yayın beyan formuna; https://pdb.trakya.cdu.tr/pagcs/akadcmik-yukscltilmc adresinden ulaşılabilir.

Başvuru şartlarını taşımayan, süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya eksik belgeyle müracaat edenlerin başvurulan değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp aynlanlar dahil) c-Dcvlct üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. E-Devletten alınan tüm belgelerin karekodu okunur olmalıdır.

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