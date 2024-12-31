KGK 47 uzman yardımcısı alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumunda genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başan durumları dikkate alınarak 50 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Sınavın düzenleneceği alanlar ile adayların görev yerleri Tablo-1 ve Tablo-2'de gösterilmiştir. Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl e göre tek tablodan ve alandan yapacaktır.

I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2- 32 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlanndan mezun olması,

10 adet uzman yardımcısı (bilişim) kadrosu için: Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, yapay zeka mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlanndan mezun olması,

4 adet uzman yardımcısı (hukuk) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlanndan mezun olması.

4 adet uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen fakültelerinin veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlanndan mezun olması,

3- ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS A Grubu);

Uzman yardımcısı (genel) kadrosu için başvuruda bulunan adayların, Tablo-1 'de belirtilen görev yeri için başvuruda bulunanlardan Gnıp-1 'de belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olması kaydıyla en yüksek puanlı 540 kişi; Tablo-2'de belirtilen görev yeri için başvuruda bulunanlardan Grup-5'dc belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olması kaydıyla en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla avın puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

Uzman yardımcısı (bilişim) kadrosu için başvuruda bulunan adayların. Grup-2'de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olması kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

Uzman yardımcısı (hukuk) kadrosu için başvuruda bulunan adayların, Grup-3'de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olması kaydıyla. başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir).

Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için başvuruda bulunan adayların. Grup-4'de belirtilen puan türlerinin herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olması kaydıyla. başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde yer alması (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (1/1/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, gerekmektedir.

11) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvurulan 31/12/2024 tarihinde başlayıp, 15/01/2025 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.

Başvurular e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Ill) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü genel alandan başvuranlar için 01-02/02/2025 tarihlerinde: bilişim, hukuk ve istatistik alanından başvuranlar için ise 01/02/2025 tarihinde Ankara'da yapılacaktır

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun "www.kgk.gov.tr" internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, sınav yeri ve adresine ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden yazılı sınavdan en az 10 gün önce görüntüleyebilecektir.

Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden "Başvuru Bilgileri" çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu belgeyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere T C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Ayrıca, bu durum Kariyer Kapısı platformunda da görüntülenebilecektir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

IV) YAZIL! SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü:

a) Uzman yardımcısı (genel) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;

1- İktisat ve İşletme: (mikro ve makro iktisat, uluslararası iktisat, para ve banka, Türkiye ekonomisi, kalkınma iktisadı, istatistik ve ekonometri [genel bilgiler], işletme iktisadı, işletme finansmanı),

2- Maliye: (maliye teorisi, kamu maliyesi, maliye politikası, bütçe, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi),

3- Hukuk: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, borçlar hukuku, medeni hukuk [başlangıç - kişiler hukuku -eşya hukuku], ticaret hukuku [ başlangıç - ticari işletme - ticaret şirketleri - kıymetli evrak], ceza hukuku |genel hükümler]),

4- Muhasebe: (genel muhasebe, maliyet muhasebesi, mali tablolar analizi, genel matematik ve ticari hesap), konulanndan klasik sınav şeklinde ve 01-02/02/2025 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecektir.

b) Uzman yardımcısı (bilişim) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;

Temel bilgisayar programlama, algoritmalar, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve güvenliği konulanndan klasik sınav şeklinde ve 01/02/2025 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

c) Uzman yardımcısı (hukuk) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için;

I- Kamu Hukuku: (anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargı, ceza hukuku (genel hükümler))

2- özel Hukuk: (borçlar hukuku, ticaret hukuku (başlangıç, ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak), medeni hukuk (başlangıç, kişiler hukuku, eşya hukuku), icra ve iflas hukuku)

konulanndan 01/02/2025 tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere toplam iki oturumda gerçekleştirilecektir.

d) Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için:

- İstatistik Bilgisi: (Temel İstatistik Bilgisi, Olasılık ve İstatistik Teorisi, Nicel Karar Yöntemleri)

- Temel İstatistik Bilgisi: (veri, veri kaynakları, veri toplama yöntemleri, örnekleme yöntemleri, ortalamalar, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, indeksler, hipotez testleri, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, parametrik olmayan testler),

- Olasılık ve İstatistik Teorisi: (olasılık, rasgele değişken, sürekli ve süreksiz olasılık dağılımları, matematiksel istatistiğin temelleri),

- Nicel Karar Yöntemleri: (yöneylem araştırması, karar teorisi ve karar yöntemleri, doğrusal ve doğrusal olmayan programlama, çok ölçüttü karar verme, veri madenciliği),

konulanndan klasik sınav şeklinde ve 01/02/2025 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki konulara ilave olarak yazılı sınavda, iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

Yukarıda belirtilen konular yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başanlı sayılmak için tüm sınav konularından alınan notlann aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağnlacaktır. Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, "http://www.kgk.gov.tr'' internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü sınav adayların;

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayn ayn puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalamasıdır.

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav Komisyonunca başan puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şanıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve "http://www.kgk.gov.tr" internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR:

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlannı yanlarında bulundurmalan gerekmektedir.

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz saçılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamalan iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

d) Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz'' aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

İlan olunur.

12683/1-1