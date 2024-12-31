Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 12 uzman yardımcısı alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığından:

MİLLİ SARAYLAR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

A-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında (İstanbul) Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9.dereceli 12 (on iki) Milli Saraylar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıda belirtilmiştir.

1.Grup: Milli Saraylar Uzman Yardımcısı (İdari ve Mali İşler)

Öğrenim Dalı: Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin birinden mezun olmak.

Kadro Sayısı: 7 (Yedi)

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 28 (Yirmi sekiz)

KPSS Puan Türü: KPSS P32

2.Grup: Milli Saraylar Uzman Yardımcısı (Müzecilik)

Öğrenim Dalı: Müzecilik, Sanat Tarihi, Tarih, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk-İslam Arkeolojisi, İletişim ve Türk Halkbilimi fakülte veya bölümlerinin birinden mezun olmak

Kadro Sayısı: 5 (Beş)

Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı: 20 (Yirmi)

KPSS Puan Türü: KPSS P3

B-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda Sınava İlişkin Bilgiler kısmında belirtilen fakülte veya bölümlerden birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru aşamasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.)

c) Giriş (sözlü) sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2025) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, yukarıda Sınava İlişkin Bilgiler kısmında yer alan puan türleri için 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak

d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

e) Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü/mülakat sınavlarında başarısız olmamak.

C- SINAV BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1) Adaylar; giriş sınavı başvurularını e- Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacaktır.

2) Başvurular 31.12.2024 tarihinde saat: 10.00'da başlayıp 31.01.2025 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir.

3) Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4) Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpeg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

5) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

6) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

7) Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ç- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV

1) Usulüne uygun ve zamanında yapıldığı anlaşılarak başvurusu kabul edilen adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, her grup için alınacak personel sayısının 4 (dört) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

2) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

3) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek ve buna ilişkin Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.millisaraylar.gov.tr) duyurular kısmında bilgilendirme duyurusu yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

4) Giriş (sözlü) sınavının yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ise KPSS puan sıralaması yapılarak sınava katılmaya hak kazanan adayların belirlenme işlemleri tamamlandıktan sonra Kariyer Kapısı ve Başkanlığın resmi internet sayfasında daha sonra duyurulacaktır.

5) Başkanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

D- SINAV VE SINAV KONULARI

1) Giriş sınavı sözlü olarak uygulanacak olup sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) İdari ve Mali İşler Grubu;

. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

. 4734 Kamu İhale Kanunu

. 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

. 4857 Sayılı İş Kanunu

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

. Taşınır Mal Yönetmeliği

. T.C. Anayasası

. 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

b) Müzecilik Grubu;

. Osmanlı Kültür ve Medeniyet Tarihi

. Sanat Tarihi

. Müzecilik

. Halkla İlişkiler ve Tanıtım

. Temel İletişim

. T.C. Anayasası

. 12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

2) Giriş (sözlü) sınavda adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

3) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli (50) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

E- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

1- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

a) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

b) 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adayların sözlü sınav puanları ile merkezi sınav (KPSS) puanının aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı hesaplanır.

c) Başarı puanı sıralamasına göre puanı en yüksek olandan başlamak üzere, duyuruda belirtilen her bir grup uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl ve kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenerek ilan edilir.

ç) Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

d) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

2- Sınav Sonucunun İlanı ve İtiraz:

a) Adayların değerlendirme ve sınav sonuçları Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek ve buna ilişkin Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.millisaraylar.gov.tr) duyurular kısmında bilgilendirme duyurusu yapılacak olup, ayrıca sınavı kazanan adayların adresine yazılı olarak da tebliğ edilecektir.

b) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş gün içinde Başkanlığa verilen imzalı, açık yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresi belirtilmiş dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu şartları taşımayan veya itiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz.

c) İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren yedi gün içerisinde topluca Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

F- ATAMA

1) Asıl olarak atanmaya hak kazananlardan, Başkanlıkça atanmaya esas bilgi ve belge talep edildikten sonra, süresi içinde belgelerini teslim eden ve atanmaya ilişkin şartları taşıdığı anlaşılanların uzman yardımcılığına atanmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 07.11.2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre yapılır.

2) Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenler ile istenilen belgeleri teslim etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz. Belgelerinde noksanlıklar olduğunun anlaşılması halinde tamamlanması için beş gün ek süre verilir. Bu süre sonunda da belgelerini tamamlamayanların atama işlemi yapılmaz.

3) İlan edilen kadrolardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da herhangi bir nedenle atamaların iptali, memuriyetten çekilme ve benzeri nedenlerle bu kadroların boşalması halinde, yeniden yapılacak ilk sınavın duyuru tarihine kadar bu kadrolara, yedek listede yer alanların nihai başarı sırasına göre atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanamayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

4) Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

G- DİĞER HUSUSLAR

1) Adayların sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

2) Bu ilanda belirtilmeyen diğer hususlarda 07/11/2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Saraylar Uzmanlığı Yönetmeliği esas alınır.

İlanen duyurulur.

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