Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak olan adayların Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Dr.Öğr.Üyesi kadroları için ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Profesör kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 8 takım bilimsel yayın, dosyası

Doçent kadrosu için : Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.

Dr.Öğr.Üyesi kadrosu için: Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi 4 takım bilimsel yayın dosyası.

Adaylar bilimsel yayın dosyalarının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshalarını elektronik ortamda (taşınabilir bellek, cd vs.) teslim edebilirler.

Son başvuru tarihi: 15.01.2025 mesai bitimi

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DİĞER HUSUSLAR

1- Kadroya başvuran adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları Yükseköğretim Kurulunun Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

2- Üniversitemiz akademik personel alım sürecinin her aşamasında ilanda değişiklik yapma., ilan takviminde değişiklik yapma ve ilanı kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Uygun görülmediği takdirde başvuru yapılmış olsa dahi atama süreci Rektörlük tarafından her aşamada iptal edilebilir.

3- Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir.

4- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvurulan değerlendirilmeye alınmaz.

5- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme Ve Atanma Yönergesine https://www.cumhuriyet.edu.tr/personel/adresinden ulaşılabilir.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

- İlanda belirlilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tradresinden ulaşılabilir.

- Başvurulanı! ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Başlama Tarihi : 31.12.2024

Son Başvuru Tarihi : 15.01.2025

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 17.01.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 21.01.2025

Sonuç Açıklama Tarihi : 23.01.2025

Başvuru Adresi;

Merkez Kampus başvuruları için (Rektörlük Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri)

L.C. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü,

(....İlan verilen yere....)

Kayseri Caddesi, Yenişehir Mahallesi.

58140, Merkez Kampüs/SİVAS

Araştırma Görevlileri için İlgili Fakültelere gönderilecektir.

Rektörlük Kariyer Planlama vc Uygulama vc Araştırma Merkezi için, Kariyer Planlama Uygulama vc Araştırma Merkezi Müdürlüğüne Rektörlük / Kampus - Merkez / SİVAS

Rektörlük Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER) için, Kurumsal İletişim Merkezi Müdürlüğüne Rektörlük / Karnpüs-Merkez / SİVAS

Yabancı Diller YO için Yabancı Diller YO Müdürlüğüne (Öğretim Görevlisi Alım İlam Başvurusu) Kampüs-Merkezz SİVAS

Sivas Teknik Bilimler MYO için Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kampüs-Mcrkcz/SİVAS (Öğretim Görevlisi Alım İlam Başvurusu)

Cumhuriyet SB MYO İçin Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Kampüs-Mcrkcz ,' SİVAS

Divriği Nuri Demirağ MYO için Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Divriği / SİVAS

Yıldızcli MYO Tein Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Yıldızeli / SİVAS

Şarkışla Aşık Veysel MYO İçin Şarkışla aşık Veysel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Şarkışla / SİVAS

Suşehri Timur Karabal MYO İçin Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Suşehri / SİVAS

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

: www.cumhuriyctcdu.tr

Genel Şartlar

- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.( yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı diller yüksekokulunda istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana şaAip Qİma şartı aranır.) Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel Şartlar

- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

- (*) Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1- Başvuru Formu

2- Özgeçmiş,

3- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4- Lisans / Lisansüstü mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5- Transkript fotokopisi (ilgili kurumdan onaylı) veya E-Devlet çıktısı (Lisans eğitimi ile ilgili),

6- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair onaylı belge veya E-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlileri için)

7- ALES Sonuç Belgesi,

8- Yabancı Dil Belgesi, (Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar hariç),

9- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

10- Fotoğraf (2 adet resim, 1 tanesi Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

11- Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

Önemli Notlar;

1- Posta İle yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşmasıgerekmektedir.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3- Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi (isteniyorsa); hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi ve onaylı bir yazı ve Sgk pirim ödeme gün sayısına göre sgk dökümü ile belgelendirilmelidir.

4- Lisansüstü Eğitim yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi eklenerek gönderilmesi zorunludur.

5- İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında eklenerek gönderilmesi gerekmektedir.

6- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve İlanın her aşamasını iptal etme hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9- Lisansüstü Eğitim aşamasında kayıt dondurma işlemi yapıp pasif öğrenci görünenlerin müracatları kabul edilmeyecektir.

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