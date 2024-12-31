Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların "Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde

öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri : 31/12/2024 - 15/01/2025

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PROFESÖR KADROLARI DAİMİ STATÜDE OLUP BAŞVURACAK ADAYLAR;

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesini dikkatli bir şekilde okumalı ve belgelendirnek kaydıyla ilgili unvan için belirtilen asgari başvuru koşulları sağlamalıdır.*

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (https://personel.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (6 Adet)" İçin İstenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. Özgeçmiş,

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Başlıca Araştırma Eserinin Belirtildiği Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

5. Puanlama tablosu (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.)

6. Tecrübe Belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi. Sigortalı çalışanlar için SGK Hizmet Dökümü) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

7. *Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 6 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edebilecekler veya https://ilan.karatekin.edu.tr adresinden online başvuru yapabileceklerdir.

DOÇENT KADROLARI DAİMİ STATÜDE OLUP BAŞVURACAK ADAYLAR;

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesini dikkatli bir şekilde okumalı ve belgelendirnek kaydıyla ilgili unvan için belirtilen asgari başvuru koşulları sağlamalıdır.*

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (https://personel.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. Özgeçmiş

3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

5. Puanlama tablosu (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.)

6. Tecrübe Belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi. Sigortalı çalışanlar için SGK Hizmet Dökümü) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

7. *Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edebilecekler veya https://ilan.karatekin.edu.tr adresinden online başvuru yapabileceklerdir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;

Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesini dikkatli bir şekilde okumalı ve belgelendirnek kaydıyla ilgili unvan için belirtilen asgari başvuru koşulları sağlamalıdır.*

Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (https://personel.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecek ve sadece bu iki belgenin çıktısı alınıp başvuru sahibi tarafından onaylanarak ilgili birime teslim edilecek olup, aşağıda belirtilen tüm belgeler mutlaka Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında teslim edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler

1. Fotoğraf

2. Özgeçmiş

3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

4. Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adaylar için Lisans, yüksek lisans, doktora veya diş hekimliğinde uzmanlık belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

5. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

6. Puanlama tablosu (Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ndeki formata uygun.)

7. Tecrübe Belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi, Sigortalı çalışanlar için SGK Hizmet Dökümü) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

8. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge. (Karekod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

9. *Yönergede istenilen diğer bilgi ve belgeler

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği İlgili Fakülte ve Yüksekokula şahsen teslim edebilecekler veya https://ilan.karatekin.edu.tr adresinden online başvuru yapabileceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

2. Başvuru süresi:

Başvuru Başlama Tarihi : 31/12/2024

Son Müracaat Tarihi ve Saati : 15/01/2025 Saat : 17:00

3. Müracaatlar şahsen veya online olarak yapılabilecektir, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklılarda, sorumluluk başvuru sahibine

aittir.

5. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak

talep edemeyeceklerdir.

7. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

BİRİMİ

TELEFON

ADRESİ

Personel Daire Başkanlığı

0 376 218 95 13 / 7154 - 7157

Çankırı Karetekin Üniversitesi Rektörlük Binası 1. Kat Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

0 376 218 95 50 / 7411 - 7414

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

Mühendislik Fakültesi

0 376 218 95 32 / 8202 - 8211

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Mühendislik Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

Fen Fakültesi

0 376 218 95 37 / 8011 - 8014

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Fen Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

0 376 218 95 87 / 6906 - 6910

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

Diş Hekimliği Fakültesi

0 376 218 95 78 / 7358 - 7353

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

0 376 218 95 42 / 7611 - 7615

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

Meslek Yüksekokulu

0 376 213 11 95 / 6054 - 6133

Yeni Mahalle Taşmescit Caddesi Meslek Yüksekokulu 18200 Merkez / ÇANKIRI

ONLİNE BAŞVURU ADRESİ

https://ilan.karatekin.edu.tr

Teknik Destek İçin : 0 (376) 218 95 00 Dahili : 7171

NOT: İlan ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://personel.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2024-01

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI 2024-01

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3- Adayların lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

- Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde transkripteki yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde veya transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

5- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6- Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

7- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibare:RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek / Uygulamalı Birim) kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

Öğretim Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (https://personel.karatekin.edu.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir),

4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadrolarında zorunlu belge değildir).

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Müracaat edilecek ilanda ki "İlanda Aranan Özel Şartlarda" istenilen diploma veya geçici mezuniyet belgesi) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici alınan diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti ıslak imzalı/mühürlü olacaktır). (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Müracaat edilecek ilandaki "İlanda Aranan Özel Şartlarda" istenilen öğrenci belgesi) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici alınan öğrenci belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti ıslak imzalı/mühürlü olacaktır).

7- Lisans Transkripti (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir).

8- Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti).

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

10- Nüfus cüzdan fotokopisi.

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

12- Deneyim Belgesi (Müracaat edilecek ilanda ki "İlanda Aranan Özel Şartlarda" istenilen çalışma deneyimini sağladığına dair belge) (Onaylı / Deneyimi kamuda olanlar için 8. maddede belirtilen Hizmet Belgesi yeterlidir).

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan istenilen belgeler;

Araştırma Görevlisi için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Dilekçe ve Başvuru Formu, (https://personel.karatekin.edu.tr adresinden başvuru başlama tarihi itibari ile temin edilebilir)

2- Özgeçmiş,

3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı, (Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir)

4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı.

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Müracaat edilecek ilanda ki "İlanda Aranan Özel Şartlarda" istenilen diploma veya geçici mezuniyet belgesi) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.) (Yabancı Öğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir belge)

6- Lisans Transkripti (Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Fotokopi (onaysız) olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

7- Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Müracaat edilecek ilandaki "İlanda Aranan Özel Şartlarda" istenilen öğrenci belgesi) (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici alınan öğrenci belgeleri mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

8- Daha önceden kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa Hizmet Belgesi veya özel sektörde çalışmış veya çalışıyor ise SGK dökümü (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti)

9- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

10- Nüfus cüzdan fotokopisi.

11- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge. (Onaylı) (E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilanda belirtilen başvuru adreslerine şahsen (noter vekaleti ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir), posta ile veya online başvuruda bulunabileceklerdir. Postadaki gecikmeler, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular ve yanlış birime yapılan müracaatlardan doğacak gecikmelere ilişkin sorumluluk başvurana aittir ve dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir)

2- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerde; asıl suret yerine teslim edilecek/yüklenecek belgenin/nüshanın onaysız olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır. E-devletten alınabilen belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilecek olup, nihai değerlendirme sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan ilgili belgelerin Aslı veya Onaylı Suretleri talep edilecektir.

3- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

4- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

5- Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi

iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BİRİM ADI

ADRES

TELEFON NUMARASI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Çankırı Karetekin Üniversitesi Rektörlük Binası 1. Kat Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 13 (Dahili / 7154-7157)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Diş Hekimliği Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 78 (Dahili / 7358-7353)

HUKUK FAKÜLTESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 70 (Dahili / 8945-8947)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 42 (Dahili / 7611-7615)

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Mühendislik Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 32 (Dahili / 8202-8211)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 87 (Dahili / 6906-6910)

FEN FAKÜLTESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Fen Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 37 (Dahili / 8011-8014)

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü İslami İlimler Fakültesi Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 218 95 60 (Dahili / 8611-8616)

MESLEK YÜKSEKOKULU

Yeni Mahalle Taşmescit Caddesi Meslek Yüksekokulu Merkez / ÇANKIRI

0 (376) 213 11 95 (Dahili / 6054-6133)

ONLİNE BAŞVURU ADRESİ

https://ilan.karatekin.edu.tr

Teknik Destek İçin : 0 (376) 218 95 00 Dahili: 7171

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