Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için İstenen Belgeler:

1-Başvuru Dosyası:

. Başvuru dilekçesi (https://hacibayram.cdu.tr/pcrsoncl adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

. Özgeçmiş,

. Lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgesi, [Yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi (Onaylı)],

. Yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek),

. Yabancı dil belgesi,

. 2 (iki) adet fotoğraf,

. Kimlik fotokopisi,

. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi, (Üniversitemiz personelinin hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)

. Doçentlik Belgesi

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

. Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (https://hacibayram.edu.tr/personel adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

. İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyası, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

. Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesı'ne uygunluk beyan formu, beyan edilen ilgili evrakların yer aldığı akademik yükseltilme ve atanma kriter dosyası, doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet Flash bellek (ayrıca fiziki olarak dosya hazırlanmayacaktır) teslim edilecektir.

Açıklamalar

I. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesı'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Yabancı dille eğitim veren bölümler için Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

4. Profesör adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurularını şahsen yapacaklardır.

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. İlana vc sürece ilişkin bilgiler https://hacibayram.cdu.tr/pcrsoncl internet adresinde yayımlanacaktır.

7. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını vc ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir,

8. Üniversitemizin ilan ve ilan takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

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