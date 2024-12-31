Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme) istihdam edilmek üzere, 2024 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle, toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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Genel Şartlar:

1. Türk vatandaşı olmak.

2. 01.01.1990 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvurabileceklerdir.

3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca "53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak" şartını gösterir tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu.

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

7. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlar (.)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

9. Yönetici tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

11. 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendinde, ".hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." ifadesiyle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıllık süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

12. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge beyan edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

13. Kpss'de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz ilanda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Başvuru Şekli ve Tarihi:

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alınacaktır.

2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir.

3. Süresi içinde yapılmayan, tamamlanmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

4. 2024 yılı KPSS sonuç bilgisi e-Devlet Kapısı üzerinde otomatik olarak kaydedilecektir.

5. Adayların mezuniyet bilgileri Kariyer Kapısı sistemine otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak Kariyer Kapısı sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

6. Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise; deneyim belgesi, e-Devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümü (meslek kodunu gösterir) belgesinin eklenmesi.

7. Başvurulan ünvanın özel şartlar bölümünde istenen sertifikaların eklenmesi.

8. Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B sözleşmeli personel olarak hizmeti varsa hizmet bilgisini e-Devletten veya SGK'dan alınmış SGK Hizmet Dökümü ya da çalışmış oldukları kurumdan almış oldukları belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

9. İlanda yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlan Edilmesi:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2024 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvurular incelendikten sonra 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, başvuru için gerekli belgeler, teslim edilecek yer ve zaman bilgileri, başvuru bitim tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz https://pdb.asbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

3. Her pozisyon için ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz https://pdb.asbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinde de ulaşabilecektir.

5. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

6. Göreve başlamaya hak kazananların geçerli bir mazereti olmaksızın 1 (bir) ay süre içerisinde görevine başlamamaları veya sözleşme imzalamaktan vazgeçmeleri durumunda yerine yedek adaylar arasından başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır

7. Asıl adaylar, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

8. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

Tel: 0312-596 4458 - 0312-596 4456 - 0312-596 4461

e-Posta: [email protected]

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