Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeten. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim üyeliği Kadrolanna Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

. İlgililerin 657 sayılı Kanun'un 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Üniversitemiz öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

. Profesör ve Doçent kadro başvurulan için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor öğretim Üyesi kadrolan için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme ölçütleri ve Puanlama Yönergesinin 5 inci maddenin 14 üncü fıkrası gereğince Doçent ve Doktor öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adaylara Deneme Dersi uygulanacaktır. Deneme Dersine ilişkin duyuru, başvuru bitiş tarihinden sonra Personel Dairesi Başkanlığının internet sayfasında yapılacaktır.

. Yabancı dilde eğitim yapan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen eğitim dilindeki merkezi yabancı dil sınavından en az 85 (seksen beş) veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan alınmış olması gerekir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

I) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı- -Belge ve Fonnlar-'Öğretım Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan).

2) özgeçmiş ve Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,

3) 2 (İki) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans- Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örnekleri veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgeler,

6) Üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların çalıştığı kurum veya kuruluştan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (daha önce çalışıp aynlanlar en son çalıştığı kurum veya kuruluştan belge sunmalıdır),

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından ıslak imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı- -Belge ve Formlar->öğretim Üyesi İlanı için Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

9) İlan metni,

10) Üniversitemiz öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; I (Bir) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 6 (Altı) adet salt okunur CD. DVD veya Taşınabilir Belleğin. Üniversitemiz ınternet sayfasında yayımlanan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar-:-Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) 2 (İki) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

5) Lisans- Yüksek Lisans - Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Diplomalarının ve Doçentlik Belgesinin, ilana çıkılan birimin amiri veya noter tarafından onaylı örnekleri veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgeler,

6) Üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların çalıştığı kurum veya kuruluştan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (daha önce çalışıp aynlanlar en son çalıştığı kurum veya kuruluştan belge sunmalıdır),

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından ıslak imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->( iğretim Üyesi ilanı için Gerekli Belgeler kısmında yer alan) (Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolanna Başvuru Kılavuzunda açıklanan şekilde).

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkan lığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

9) İlan metni,

10) Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 1 (Bir) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 4 (Dört) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde teslim edilmesi gerekmektedir.

*** DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların;

1) Başvuru dilekçesi (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdan->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

2) Özgeçmiş ve Yayın Listesi,

3) 2 (İki) adet fotoğraf,

4) Nüfus cüzdanı fotokopisinin ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örneği,

3) Lisans- Yüksek Lisans Doktora/Uzmanlık/Sanatta Yeterlik Diplomalarının, ilana çıkılan birim amiri veya noter tarafından onaylı örnekleri veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgeler,

6) Üniversitemiz dışında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların çalıştığı kurum veya kuruluştan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi (daha önce çalışıp ayrılanlar en son çalıştığı kurum veya kuruluştan belge sunmalıdır),

7) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu (Aday tarafından ıslak imzalı) - (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari->Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

8) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesi, (Üniversitemiz Ana Sayfası->İdari* >Personel Daire Başkanlığı->Belge ve Formlar->Öğretim Üyesi İlanı İçin Gerekli Belgeler kısmında yer alan),

9) İlan metni,

10) Üniversitemiz öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzunda açıklanan bilgi ve belgelerden oluşmak üzere; 2 (İki) takım fiziki dosyanın ve içeriğinin PDF formatında hazırlandığı 5 (Beş) adet salt okunur CD/DVD veya Taşınabilir Belleğin, Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanan öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Kılavuzu çerçevesinde başvuru yapılan birime teslim edilmesi gerekmektedir.

GENEL NOTLAR:

. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca/Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

. Belirtilen şartlan taşımayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların tüm işlemleri iptal edilecek ve bu adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

. İlana www.adu.edu.tr adresinden ulaşılabilmekledir.

DUYURULUR.

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