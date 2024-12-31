Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi, Öğretim Üyesi, ve Elemanı, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2025
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Aralık 2024 07:26, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 06:52
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim
üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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