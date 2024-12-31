Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim

üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.bitliseren.edu.tr adresinde mevcuttur.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür.

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