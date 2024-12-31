Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3-Özgeçmiş

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5-Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7-Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9-2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11 -Hizmet Belgesi (Halen bir kamu burumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu burumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Adaylar başvuru dilekçelerinde; başvurulan kadronun birimini, bölümünü, anabilim dalı programını, unvanını, derecesini ve kendilerine ait iletişim bilgilerini açıkça belirteceklerdir.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3-Özgeçmiş

4-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5-Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri (e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerinde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.) 6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7-Transkript (Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8-ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9-2 adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12-Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

NOTLAR:

1-Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.

2-Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3-Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4-İstenilen belgelerde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir.

5-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

6-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50-(d) maddesine göre yapılacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapına hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. Onaylı Hizmct/Tccrübc belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya durumu kanıtlayan onaylı bir yazı ile belgelendirilmelidir. Bu belge ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK Hizmet Dökümünün gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kuruınlarında ders verme deneyimi ile ilgili kurumdan alınacak onaylı belge kabul edilecektir.

9- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

SINAV TAKVİMİ

İLAN BAŞVURU TARİHİ: 31.12.2024

SON BAŞVURU TARİHİ: 14.01.2025

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ: 20.01.2025

SINAV GİRİŞ TARİHİ: 27.01.2025

SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 31.01.2025

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ: www.dicle.edu.tr olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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AÇIKLAMALAR

1. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup. Eczacılık Analitik Kimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup, Eczacılık alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3. Kimya lisans mezunu olup, Kimya alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup. Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

5. İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Mantık alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

6. Kişilerarası İletişim, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Kültürel Çalışmalar ve Medya, Tasarım Teknoloji ve Toplum, Kültürel Çalışmalar, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanlarından birinde yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

7. Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olup, Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

8. İstatistik lisans, Biyoistatistik alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Biyoistatistik alanında doktora yapıyor olmak.

9. Veteriner Fakültesi mezunu olup, ilgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

10.Bahçe Bitkileri lisans mezunu olup, Bahçe Bitkileri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

11. Türkçe Eğitimi veya Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi lisans mezunu olup, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

12. Türk Halk Oyunları lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, belgelemek kaydıyla yüksek lisans eğitiminden sonra en az 1 yıl tecrübesi olmak.

13. Türk Dili ve Edebiyatı lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.

14. Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, belgelendirmek kaydıyla makine öğrenmesi algoritmaları geliştirme ile ilgili en az 2 (iki) yıl deneyimi olmak.

15. Yakın Çağ Tarihi alanında tezli yüksek lisans mezunu olup, belgelemek kaydıyla Dış İlişkiler alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak.

Dicle Üniversitei Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (on beş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlıgı'na şalisen başvuracaklardır.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlanın kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak kadronun itan edildiği birime şahsen başvuracaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen %30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından İlgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web (https://www.dicle.edu.tr/) sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumlan tarafindan verilen "Eğiticilerin Eğitimi Bclgesi"ne sahip olmalan gerekir. Yükseköğretim kurumlan dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 10.05.2024 tarihli, E.27372 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı ile bildirilen 08.05.2024 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kumlu Karanyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kuramdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur,

İlan olunur.