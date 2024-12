Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 24 ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)'ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.

Başvurular şahsen yapılacak olup vekalet ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK Doçentlik Dil Koşulunu sağlamak.)

7. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.)

8. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu'nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB-FLASH BELLEK İÇİNDE) bir örneğini de fiziksel olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda başvuru evrakları ve yayınların, https://basvuru.esogu.edu.tr web adresine de yüklenmesi gerekmektedir.

9. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

10. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

11. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

12. Uçak Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'te belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. (ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 85 (seksen beş) puan almış olmak.)

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 sayılı Kanun'un 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanlardan aynı Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapabilecekleri Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart 2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

1. Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

2. Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanı almış olmak.

4. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az (Değişik ibare:RG-18/5/2021-31485) 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

6. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanıyla doğrudan ilgili lisans mezuniyeti bulunmayan alanlardaki programların öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda, en az lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3. Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki uygulamalı dersleri vermek üzere istihdam edilecek öğretim görevlilerinde, her program için Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilen sayıdaki öğretim görevlisi kadrosu için geçerli olmak üzere, lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla uygulama alanında en az 4 (dört) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4. Lisansüstü eğitiminde öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Meslek Yüksekokullarının, ilgili yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ

1. Başvurular https://basvuru.esogu.edu.tr üzerinden online olarak yapılacak olup şahsen ya da posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2. Başvuru evraklarının Pdf formatında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

3. Adaylar başvuru süreciyle ilgili sorun yaşamaları durumunda [email protected] mail adresine bildirimde bulunarak yardım alabileceklerdir.

BAŞVURULARDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1. FOTOĞRAF: Güncel olmak kaydıyla, dijital ortamda bulunan vesikalık bir adet fotoğrafın veya fiziki vesikalık bir adet fotoğrafın taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2. NÜFUS CÜZDANI SURETİ: Karekodlu e-Devlet Nüfus Kayıt Örneği belgesi geçerlidir.

3. ÖZGEÇMİŞ: Herhangi bir özgeçmiş formatında düzenlenebilir.

4. MEZUNİYET BELGELERİ: Lisans ve lisansüstü öğrenim belgeleri ya da karekodlu e-Devlet belgesi yüklenmesi gerekmektedir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi zorunludur (Online sorgulama veya belge yükleme).

5. TRANSKRİPT: Lisans transkript belgesi ya da karekodlu e-Devlet belgesi yüklenmesi gerekmektedir. e-Devlet harici belgelerinin, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi zorunludur.

6. ÖĞRENCİ BELGESİ: İlgili ilan açıklamasında belirtilen, tezli yüksek lisans veya doktora, sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi ya da karekodlu e-Devlet belgesi yüklenmesi gerekmektedir. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda zorunlu olup, öğrenci olma şartı aranan kadrolar için geçerlidir

7. MERKEZİ SINAV (ALES) SONUÇ BELGESİ: e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. Sonuç açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir, ALES'ten muaf olup muafiyetten yararlanmak isteyenlerin, ALES belgesi yerine sisteme muafiyet dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir. (Online sorgulama veya belge yükleme).

8. YABANCI Dil BELGESİ: e-Devlet veya ÖSYM üzerinden alınacak belge geçerlidir. YDS, YÖK-DİL, ÜDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir dil belgesi olması zorunludur (Online sorgulama veya belge yükleme).

9. ASKERLİK DURUM BELGESİ: Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten Askerlik Şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge.

10. TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadroda deneyim aranıyor ise deneyime ilişkin belge. Halen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılanlar için e-Devlet üzerinden HİTAP Hizmet Dökümü ya da kurumdan alınacak çalışılan pozisyonu ve tarihleri belirtir belge. Özel sektörde çalışanlar veya ayrılanlar için ise e-Devletten alınacak Meslek Kodlarını gösterir SGK Hizmet Dökümü ile, ilgili kurumdan/firmadan alınacak çalışılan pozisyonu ve tarihleri belirtir belge.

11. ADLİ SİCİL KAYDI BELGESİ: e-Devletten alınan kare kodlu belge.

12. DENKLİK BELGESİ: Varsa Yurtdışından alınmış diplomaların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge.

13. KURS /SERTİFİKA BELGESİ: İlan şartında isteniyor ise e-Devlet belgesi ya da belgenin sureti yüklenmelidir.

14. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

AÇIKLAMALAR

1. Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

2. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3. Atanmaya hak kazanılması halinde istenen belgelerin aslı veya noter onaylı suretinin ibraz edilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 31.12.2024

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2025

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 27.01.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 30.01.2025

Giriş Sınav Saati ve Yeri : Ön Değerlendirme Sonuç Listesinde Belirtilecektir.

Sonuç Açıklama Tarihi : 12.02.2025

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://personel.ogu.edu.tr