Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversite si Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesi doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

İlan olunur.

PROFESÖR KADROSU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Dev1et üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatmda CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 6 (altı) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi gereğince profesör adayları yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

DOÇENT KADROSU İÇİN

-2547 sayılı Kanun'un 24, maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

-Adaylar başvurularını; dilekçe, özgeçmiş ve yayın üstesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatla yeterlik belgesi, doçentlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatmda CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN

-2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.

- Adaylar başvurularım; dilekçe, özgeçmiş ve yayın listesi ile noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora veya tıpta uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, nüfus cüzdanın tasdikli fotokopisi, herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair resmi belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) ve iki adet fotoğrafı kapsayan başvuru dosyası ile bilimsel çalışma ve yayınlarım kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve ayrıca bu dosyalardaki dokümanların tamamının PDF formatmda CD veya Flash Belleğe aktarılıp, 4 (dört) adet olarak Üniversitemiz ilgili akademik birimlerine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: (Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar İçin)

(*) Aşı Araştırmaları vc Geliştirme Enstitüsü için yayımlanan Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların değerlendirilmesi. Aşı Araştırmaları vc Geliştirme Enstitüsü Akademik Yükseltme vc Atama Kriterleri Yönergesi' nin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesine eklenmesi durumunda adayların başvurulan değerlendirilmeye alınacak olup, aksi takdirde değerlendirilmeye alınmayacaktır.

-Adaylarda Yükseköğretim Kurumlan Yabancı Dil (YÖKDİL) veya YDS sınavından en az 65 (altmış beş) puan ya da eşdeğeri kabul edilen bir dil sınavından cn az 65 (altmış beş) puanın muadili bir puan almış olmak ve Çalışma alanı bir yabancı dil olan bölümlerde çalışma alanı dışındaki başka bir dilde eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 (altmış beş) puan veya muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

- Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdegerligi kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari 85 (seksen beş) puan almış olma şartı aranır.

-Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesinde kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.

-Adayların ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvurularının geçerli sayılabilmeleri için, durumlarının başvurduğu kadro unvanı ile ilgili Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesine uygunluğunun ilgili komisyon tarafından kabulü zorunludur. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri Yönergesine bttps://www.ercives.edu.tr/Files/directive/7 7b3 85a2-b1c4-45f6-b90a-7d7ca3a4682d.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

-Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler.

-2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %30'hık kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

-İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyumlar tebligat niteliğindedir.

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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde. Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim elemanı alınacaktır.

İlan olunur.

İlan Tarihi:

31/12/2024

Son Başvuru Tarihi:

14/01/2025

Ön Değerlendirme Tarihi:

24/01/2025

Sınav Giriş Tarihi:

31/01/2025

Sonuçların Açıklanacağı Tarih:

10/02/2025

A- GENEL ŞARTLAR

1- Öğretim Elemanı kadrolanna yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

a) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemam kadrolanna naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari

70 (yetmiş) puan almış olma şartı aranır.(Araştırma Görevlisi)

d) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

e) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların Lisansüstü öğrenci olması ve Lisansüstü eğitimlerine kayıl yaptırdıkları tarih itibanyla azami eğitim sürelerini aşmamış olmaları gerekmekledir. (Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 35. maddesinin 8. fıkrası uyarınca ek süre alan adaylarm eğitim gördükleri Enstitülerden aldıkları yeni azami sürelerini gösteren belge ile başvuru yapmaları gerekmekledir.)

f) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için adayın, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla oluz beş yaşım doldurmamış olması gerekir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 4'lük ve 5'lik not sisteminin lOÖ'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

3- Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4- Öğretim Görevlisi kadrolanna 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

5-Araştnma Görevlisi ve Öncelikli Alanlardaki Araştırına Görevlisi kadrolanna 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

6- Başvuruda bulunan adaylar ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

8- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmekledir.

9- İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

10- İlana başvurmak isteyen adaylar, başvuru yapacakları birimin iletişim adreslerine, ilgili birimin web sayfasından ulaşabilirler.

11- Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz Rektörlük web sayfasında yayımlanacaktır.

NOT: Tecrübe süresinde Lisans mezuniyetinden sonraki süre esas alınacaktır.

B-ÖZEL ŞARTLAR

- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:

a) İlanda belirtilmiş olan şartları taşımak.

C- MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kunımlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı araıunaz.

D- BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Aday Başvuru Dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro İlan No, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, ilan özel şartını ve iletişim adresini; telefon numarası, E-Mail vs. açıkça belirtecektir.)

2- Özgeçmiş

3- Lisans Diploması/Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alman Lisans mezun belgesi)

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak, Yüksek Lisans, Doktora-Tıpta Uzm.-Sanatta Yet. Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan Lisansüstü mezun belgesi)

5- Lisans Transkript Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan Lisans Transkıipt belgesi)

6- ALES Belgesi (Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

7- Yabancı Dil Belgesi (YÖKDİLYDS/KPDS/ÜDS veya Muadili), ( Doğrulama kodunun okunaklı olması gerekmektedir)

8- T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı f otokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son allı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Sertifika veya Tecrübe Dunımuiiu Gösterir Belge (İlan özel şartına bağlı olarak alınacak Resmi Kurum onaylı belge)

11 - Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi (Resmi Kurum onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

12- Hizmet Belgesi (Daha önce kamuda hizmeti olanlar için Resmi Kurum onaylı belge)

13- Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olmadığına Dair Belge (F-Devlel üzerinden alman belge)

ÖNEMLİ NOTLAR:

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim, öğretim güz yarıyılmdan itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolanna başvuruları Yükseköğretim Kumlu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır.

- 20 Nisan 2016 tarihinden, itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen Araştırma Görevlilerinden 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri tekrar başlatılanların Araştırma Görevlisi kadrolanna başvuruları Yükseköğretim Kumlu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınmayacaktır

- Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Öncelikli Alanlar için. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği Lisansüstü programa en geç iki yerleştirme dönemi sonunda yerleşemeyen ve/veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içinde eğitimini tamamlamayanların kadroyla ilişiği kesilir.

- Adaylar başvurusunu "Kadronun İlan Edildiği İlgili Birime" teslim edecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllannın elektronik imzah/ıslak imzalı halı istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu' nutı 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanıp tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri en tazla altı ay süreyle daha devam eder. Altı aylık süre içerisinde devlet yükseköğretim kununlannda alanıyla ilgili doktora veya sanatta yeterlik eğitimine başlamayanların araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri kendiliğinden kesilir (2547 Sayılı Kanunen Ek Madde 38 (Değişik: 1/7/2022-7417/32 md.))

- Başvurular; Erciycs Üniversitesi tarafından kadronun ilan edildiği "İlgili Birime" şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır,

- İnternet aracılığı ile başvuru alınmayacaktır.

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adaylanu sınavı geçersiz sayılacak ve atamalan yapılmayacaktır. Başvuran aday,adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

-İlanımıza https:Z^vww.ercives.edu.ü7 adresinden ulaşılabilir.

Üniversitemiz sınav takviminde zonınlu hallerde değişiklik yapmak hakkına haizdir. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere aynca yazılı tebligat yapılmayacaktır