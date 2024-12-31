Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete1 de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli ve 305 90 sayılı Resmi Gazetc'dc yayımlanarak yürürlüğe giren ''Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönelmelik"in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi (Ders verecek) alınacaktır.

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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU, ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI SINAV TAKVİMİ:

Ön Değerlendirme Sonuçlanılın İlan Tarihi : 20.01.2025

Giriş SmavıTarihi : 23.01.2025

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 24.01.2025

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.lr

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SINAV TAKVİMİ:

Ön Değerlendirme Sonuçlannın İlan Tarihi : 20.01.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 27.01.2025

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 29.01.2025

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU SINAV TAKVİMİ:

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi : 20.01.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 22.01.2025

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 24.01.2025

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.gsu.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

-Başvurulan kadro ve dereceyi belirten dilekçe

-Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

-Diplomaların veya mezuniyet belgelerinin tasdikli suretleri (e-devlet üzerinden karekodlu mezun belgesi de kabul edilmektedir)

-Lisans not transkripti

-Öğrenci belgesi (Araştırma görevlisi kadroları için)

-Özgeçmiş

-Resini tecrübe belgesi

-ALES sonuç belgesi

-Yabancı dil belgesi

-Bir adet fotoğraf

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

ALES'den en az 70 puan almış olmak,

Araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda Yükseköğretim Kurulu taralından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Fransızca dilinden en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi (ders verecek) kadrolarına yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Rektörlük Ortak Dersler Bölümü öğretim görevlisi (ders verecek) kadrosuna yapılacak başvurularda Fransızca dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Araştırma görevlisi kadroları için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikle veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ve yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrosu haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

DİĞER AÇIKLAMALAR

Adaylar, ilan edilen kadro derecesine atanma şartlarını haiz olmalı, yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgeyi ve herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini veya e-devlet üzerinden karekodlu hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Adayların azami lisansüstü eğilim süresini aşmamış olması gerekir.

Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvurulan kabul edilmeyecektir.

Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendinneye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, 34349 Ortaköy / İSTANBUL

İlan olunur.

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