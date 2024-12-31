Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora/tıpta uzmanlık ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdanı/ T C kimlik kartı fotokopisini . adli sicil kaydını, müracaat formunu, hizmet belgesini (Kamuda çalışıyor ya da daha önce çalışıp ayrıldıysa), özgeçmişlerini. 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş) ve ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalannı. bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 7 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans, yüksek lisans, doktora/ tıpta uzmanlık ve doçentlik belgelerini, özgeçmişlerini, 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu, nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisini, adli sicil kaydını, müracaat formunu, hizmet belgesini (Kamuda çalışıyor ya da daha önce çalışıp ayrıldıysa), yabancı dil sınavı başarı belgelerini kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2 547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 2 3. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri formuna ek olarak; onaylı veya e- Devlet üzerinden alınan lisans , yüksek lisans, doktora/ tıpta uzmanlık ve Yabancı Dil belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı/ T.C. kimlik kartı fotokopisini, adli sicil kaydını, müracaat formunu, hizmet belgesini (Kamuda çalışıyor ya da daha önce çalışıp ayrıldıysa), 2 adet vesikalık fotoğrafını (son altı ay içinde çekilmiş), ilgili temel alan puanlama tablosunu kapsayan bir adet basılı dosya ve bu basılı dosyadaki belgeler ile bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini içeren 5 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not:

1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığından sağlayabilirler.

6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştınlan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim (İyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde" belirtilen şartları taşımalan gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

7-Adaylar başvuru formuna. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına https://personel.yalova.edu.tr/Icerik/Detay/ogretim-uyesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.

8-Hcrhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp aynlanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir. 9-Tüm adaylann 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şanları taşımaları gerekmektedir.

10- Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.

11-İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

12-Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'tcn en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (Fakültelere alınacak Araştırma Görevlileri İçin 55 puan). Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato karanyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.

4-On değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla

belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 01.01.2024 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak.

M V AFİ YET

1-.Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokulların, öğretim görevlisi kadrolanna yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1- Öğretim Elemanları Başvuru Formu (İlgili Forma; https://personel.yalovaedu.tr/tr/Icerik/Detay/ogretim-elemani-basvunı-formu adresinden ulaşılabilir.) Başvuru formu ıslak imzalı şekilde sisteme yüklenecektir.

2- Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter yada Resmi Kurum onaylı sureti yada e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

3- Fotoğraf

4-ALES Belgesi.(ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5(beş) yıl geçerlidir.)

5- Lisans Transkripti

6- özgeçmiş

7-Yabancı Dil belgesi (MYO'lara başvuranlar için zorunlu değil.)

8-Arş.Gör. kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans yada doktora yapıyor olduğunu belirten öğrenci belgesi.

9-öğr.Gör. kadrosuna başvuranlar için yükseköğretim kurumlarında istenilen alanda ders verdiğini belirten tecrübe belgesi. (İlan şartlarında alanında tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü. Kamuda çalışmış yada çalışanlar için ise hizmet belgesi.)

10-Nüfus cüzdanı sureti.

Not: 1- Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2- Başvurular on-lıne olarak https://ubs.yalova.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris web sayfası üzerinden alınacaktır. Kişisel beyana dayalı olarak sisteme yüklenen belgelerin aslı kuruntumuz tarafından istenildiğinden sunamayanların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

3- On-line başvuru haricinde posta veya şahsen başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranlann atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

8- İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

12753/2/1-1