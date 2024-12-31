Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş), öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti veya e-devlet çıktısı (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ön yüzü, yabancı dil belgesi, adli sicil kaydı(e-Devlet), askerlik durum belgesi(e-Devlet), ilanın bir adet fotokopisi, ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na Doktor Öğretim Üyeleri ise ilgili birimlere ) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir).

1- Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 6 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

2- Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar: yukarıdaki belgelere ilave olarak, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren I (bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar; yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 1 (bir) takımını fiziksel ortamda; 4 takım yayın dosyalarını (taşınabilir bellek ile) başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

USB içerikleri:

-Başvuru dilekçesi (imzalı),

-Özgeçmiş ve yayın listesi,

-Yabancı Dil Belgesi,

-Diplomalar,

-Doçentlik Belgesi,

-Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu,

-Tüm Bilimsel yay m, çalışma ve faaliyetler.

* Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

* Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

* E-devlet üzerinden alınabilecek kare kodlu belgeler kabul edilecektir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* Doçent kadrosuna profesörler, Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna profesör ve doçentler başvuru yapamazlar.

* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası KuruTca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Başvuru Başlama Tarihi : 31.12.2024

Son Başvuru Tarihi : 14.01.2025

Duyurulur.

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E-) BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Bölüm/Aııbilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Fonu (https://pdb.siirt.edu.tr/detay/fonnlar/857540.htiril)

2- Özgeçmiş

3- Merkezi sınav (ALES) belgesi çıktısı

4- Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi. (Meslek Yüksekokulları öğretim görevlisi kadroları için yabancı dil şartı aranmamaktadır)

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgelen mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)

6- İstenilen alanla ilgili halen yükseklisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi, (e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)

7- İlgili yönetmelik gereği kadrolara ait istenilen alanla ilgili deneyimli olduğunu belgelendirmek (hizmet resmi kurumda ise hizmet belgesi ve üst yazı, özel sektörde ise sosyal güvenlik kuruntundan alınacak pirim dokümanı ve ilgili firma ya da firmalardan alınacak üst yazı)

8- İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

9- Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağma gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

10- Adli sicil kaydı.

11- Lisans transkripti Onaylı Sureti

I ) DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.

2- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

3-İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin asimin veya onaylı suretinin

başvurulara eklenmesi gerekmektedir.

6- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

G -) MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

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