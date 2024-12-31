Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine 15.072018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri. 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlık Kararnamesi. 2 547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönctmelik"in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular https://basvuru.marmara.edu.tr/personel adresi üzerinden istenen belgeler yüklenerek online olarak yapılacaktır

AÇIKLAMALAR

-Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'nun 48. maddesinin tüm şartlan taşıyor olmaları gerekmektedir.

-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir

-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ginş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

-Araştırma Görevlisi kadrolanna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun SO/d maddesi uyanneayapılacaktır

-İlan edilen kadrolara müracat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler

-özel Şanlarda başka bir puan şanı belınılmcmcmış ise; ALES'ten en az 70. Meslek Yüksekokulu kadrolanna yapılacak başvurular hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurulu tarafindan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından ise en az 50 puan veya eşdeğcrlığı kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanının geçerlilk süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihinden itibaren 5 yıldır. Mezkur Yonetmclik'in 14.maddesinin I fıkrası uyannea merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aşkın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

-İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

-İdare sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkına sahiptir Aşağıda belirtilen internet adresinden yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ: 06.01.2025

SON BAŞVURU TARİHİ: 20.01.2025

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 04.022025

YAZILI SINAV GİRİŞ TARİHİ: 11.02.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 18.02.2025

SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: https://pdb.marmara.edu.tr

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