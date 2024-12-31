Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Not: 2547 sayılı kanunun ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Başvurular profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili birimlere şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvurular mesai gün ve saatleri içerisinde alınacaktır. (Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır)

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Profesör kadrosuna başvuruda istenen evraklar

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfüs cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının e-Devlet çıktıları

4. Doçentlik belgesinin onaylı sureti

5. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı

6. Sabıkasızlık Belgesi

7. Özgeçmiş ve yayın listesi (Başlıca araştırma eseri belirtilecek)

8. Yayınlar, (6 (altı) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır)

9. 1 (Bir) Adet fotoğraf

10. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Profesör Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu

11. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı.

Doçent kadrosuna başvuruda istenen evraklar

1- Başvuru Dilekçesi

2- Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kart fotokopisi

3- Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları

4- Doçentlik belgesi onaylı sureti

5- Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı

6- Sabıkasızlık Belgesi

7- Özgeçmiş ve yayın listesi

8- Yayınlar, (4 (dört) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır)

9- 1 (Bir) Adet fotoğraf

10- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doçent Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu 11-Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda istenen evraklar

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kart fotokopisi

3. Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri veya e-Devlet çıktıları

4. Askerlik durum belgesi fotokopisi veya terhis belgesi fotokopisi ya da bunların e-Devlet çıktısı

5. Sabıkasızlık Belgesi

6. Özgeçmiş ve yayın listesi

7. Yayınlar, (4 (dört) takım USB Bellek halinde hazırlanacaktır)

8. 1 (Bir) Adet fotoğraf

9. Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanmada Uygulanacak Puan Hesaplama Tablosu

10. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi aslı veya e-Devlet HİTAP Hizmet Dökümü çıktısı

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