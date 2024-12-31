Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat Takvimi

Müracaat Tarihi : 31/12/2024

Son Müracaat Tarihi : 14/01/2025

Sınav Takvimi

(Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin)

Ön Değerlendirme İlan Tarihi : 20/01/2025

Giriş Sınavı Tarihi : 24/01/2025

Nihai Değerlendirme İlan Tarihi : 30/01/2025

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/

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Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

- Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ise ilan edilen kadro birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 01/01/2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01/01/1990 tarihi ve sonrasında doğanlar) olmak.

4- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. ALES puanlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.

5- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

6- Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi adaylarının transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme safhasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

a. Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

b. Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

c. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

d. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

e. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- "Kurum Dışı personel için" Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- "Kurum Dışı personel için" Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- "Kurum Dışı erkek adaylar için" Askerlik Durum Belgesi (*) (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)

6- "Kurum Dışı personel için" Adli Sicil Belgesi (*)

7- Yabancı Dil Belgesi

8- Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak-Çalışılan yerlerden alınan ıslak veya elektronik imzalı tecrübe belgesi)

9- "Kurum Dışı personel (Açıktan veya yeniden atanacaklar) için" Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir.) (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)

10- Lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi (*)

11- KYS-FRM-043 Doktor Öğretim Üyesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu

12- Profesör kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu

13- "Kurum Dışı personel için" HİTAP Hizmet Dökümü (*) (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

14- "Kurum Dışı personel için" Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (*)

15- "Kurum Dışı personel için" KVK-FR01 Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

16- "Kurum Dışı personel için" KVK-FR02 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

17- Taşınabilir (Flash) Bellek (Profesör kadrosu için 7 adet Taşınabilir (Flash) Bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 5 adet Taşınabilir (Flash) Bellek.)

Taşınabilir (Flash) Bellek İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formunun ıslak imzalı taranmış hali ile formda belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği lisansüstü çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.

Not: İlanımız Kurum içi yükselmeleri de kapsamaktadır.

Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-262 Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Müracaat Formu

2- Özgeçmiş

3- Lisans ve Lisansüstü Mezun Belgeleri (*)

4- Lisans Transkripti (*)

5- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf (Fotoğrafın biri Müracaat Formu'na yapıştırılacaktır.)

6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7- KVK-FR01 Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

8- KVK-FR02 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

Araştırma Görevlisi Kadroları İçin

1- KYS-FRM-264 Araştırma Görevlisi Müracaat Formu

2- Özgeçmiş

3- Lisans Mezun Belgesi (*)

4- Lisans Transkript Belgesi (*)

5- Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi (*)

6- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf (Fotoğrafın biri Müracaat Formu'na yapıştırılacaktır.)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

8- KVK-FR01 Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

9- KVK-FR02 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

(*) Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar

1- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

2- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler.

3- Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.

4- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler" kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

5- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir. Üniversite sınav takviminde mecburi hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz internet sayfasından yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Şahıslara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

Muafiyet (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin)

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

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