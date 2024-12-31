Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent ve Profesör kadroları daimi statüde olup adayların; 2547 sayılı Kanun'un 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların ise 2547 sayılı Kanun'un 23.

maddesinde belirtilen şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine ve 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir

İlanda yer alan unvanlar için öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen yabancı dil koşuluna ilişkin KPDS, ÜDS, YDS, YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil sınavlarının birinden yabancı dil puanı başarı koşulunun sağlanması ve Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmaması gerekmektedir.

İlan edilen Doçent kadrolarına Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına ise Doçentler Başvuru yapamazlar.

Kurumumuz gerekli durumlarda ilanının her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İSTENİLEN BELGELER

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın web sitesi matbu formlar modülünde yer alan "Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi" ile özgeçmiş, nüfus cüzdan sureti, 2 adet fotoğraf, hizmet belgesi, yabancı dil belgesi, lisans-yüksek lisans-doktora belgesi, profesör ve doçent kadroları için doçentlik başarı belgesi, puanlama tablosu ve yayın listesinden oluşan başvuru dosyası ile aynı belgelerle birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 adet (1 fiziksel*6 dijital(Flash Bellek)), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 adet (1 fiziksel * 4 dijital (Flash Bellek)), bilimsel yayın dosyalarını ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 16/01/2025 tarihinden sonra şahsen veya posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir.

NOT: 2 547 Sayılı Kanun'un Ek-38. Maddesi uyarınca belirlenen %30 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Duyurulur.

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MUAFİYET;

1- Doktora veya tıpta, dış hekimlisinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğıtımmı tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare.RG-3/3/2O22-31767) 7 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR

A- Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sitesi formlar modülü 'Akademik Personel Formları" linkinde bulunan Akademik Personel Başvuru Formunu doldurarak; aşağıda istenen belgeler ve var ise yayınlanmış veya yayınlanacak olan bitamsel/sanatsal çalışmalarını ekleyerek ilgili birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir (Posta ile yapılan başvurularda 16.01.2025 tarihinden sonra Üniversitemize ulaşacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İlan süresi içerisinde ilanda belirtMen başvuru yerine yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden üniversitemi? sorumlu değildir.)

8 Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un SO/d maddesi uyarınca yapılacağından. Adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim belgelerinde lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olduğunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

C- Adayların; E Devlet üzerinden almış oldukları mezuniyet belgeleri ile öğrenim belgelen karekodlu olması durumunda kabul edilecektir. E Devlet haricinde alınmış mezuniyet ve öğrenim belgelerinin onaylı (ıslak imzalı, mühürlü) olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin ibraz edilmesi zorunludur. (Aslı veya onaylı sureti) (onaysız belge ve fotokopi kabul edilmeyecektir.)

D- İş Tecrübe Belgesi istenen durumlarda iş tecrübesinin lisans mezuniyeti sonrasında olmasına bakılır ve belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihinin bulunmasa zorunludur Ayrıca iş tecrübesinin SGK'dan alınmış onaylı hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

E- Adaylar, üniversitemizin aynı tarihte çıkmış olduğu Manda yalnızca bir kadroya müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların başvurulan geçersiz sayılır.

F Adayların 657 sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları ve Bakanlar Kurulu Karartan ile mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY/PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmaması gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapamayacak, yapıldı ise iptal edilecektir

NOT On Değerlendirme ve Sınav Sonuçlan www.ohu.edu.tr adresinden Man edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1 Akademik Personel Başvuru Formu (http://www.ohu.edu.tr/personel/sayfa/akademik-personel-formlari)

2 lisans Mezuniyetine ilişkin Belge ve Transkript (EOcvtcften atanmış karekodlu veya onaylı sureti)

3 lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Transkripti veya Mezuniyet Belgesi ve Transkripti (Yüksek Lisans/Doktora) (E Devletten atanmış karekodlu veya onaylı sureti)

4 ALES Belgesi (Belge üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ve Karekodu bulunan)

5 Yabancı Dil Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen)

6 Kamu Kuıumunda Çalışanlar için Çalıştığı Kurumdan Alınmış Onaylı Hizmet Belgesi

iş Tecrübe Belgesi (Belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunan) (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

8 SGK'dan Alınmış Onaylı Hizmet Dökümü (Tecrübe şartı istenen kadrolar için)

9 Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Güncel) (E-Devletten alınmış karekodlu veya aslı)

10 Sabıka Kaydı (Güncel) (E -Devlet'ten atanmış karekodlu veya aslı)

H özgeçmiş

12 Nüfus Cüzdan Fotokopisi

13 2 (iki) Adet Fotoğraf

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