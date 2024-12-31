Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33'üncü ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibarıyla saat 09.00'dan, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 18.00'e kadar ilan detaylarının da belirtildiğihttps://pdbilan.kku.edu.tr/ internet adresinden çevrim içi olarak yapılacak olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan detaylarına ve başvuru süreçleri hakkındaki bilgiye,https://personel.kku.edu.trinternet adresinde yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Araştırma Görevlisi Alım İlanı Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecektir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.