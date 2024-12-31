Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları, "Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde'' belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Anılan kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Söz konusu yönergehttps://www.igdir.edu.tr/mevzuatadresinde temin edilebilir. Adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (yurt dışından alınan diploma denkliklerinin, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, doçent kadrolara başvuracak adaylar, başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekine 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını başardığına ilişkin belgenin onaylı örnekleri ile özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Tablosu (EK-1),yayın listesi ve yayınlardan oluşan 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren doçent için 4 adet taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına, teslim etmeleri, herhangi bir kurumda çalışanların ise, hizmet cetveli eklemeleri gerekmektedir.

Başvurular 31.12.2024 - 17.01.2025 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT: Öğretim üyesi/elemanı başvuru formuhttps://personel.igdir.edu.tr/formlar-ve-belgeleradresinden temin edilebilir.

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