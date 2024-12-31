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Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 31 Aralık 2024 02:40, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 02:23
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Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtiline şartları taşıyan adayların,

1) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların Anabilim Dalı ve Yabancı Dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek içerisine kaydedip ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

2) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

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