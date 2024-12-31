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Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Pamukkale Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 31 Aralık 2024 02:30, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 02:21
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Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

- Her aday tek bir kadroya başvurabilir.

- Adaylar unvanlarının altında kadroya başvuramazlar.

- Başvuru evraklarında eksik belge olduğu veya yanlış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

- Atanmaya hak kazanan adayın hak ettiği derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma hakkı Kurumumuza aittir.

- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların:

1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu (1)

2. Doçentlik Belgesi

3. Akademik Değerlendirme Belgesi (2)

4. Askerlik Belgesi (3,4)

5. Varsa kamu hizmetini gösterir hizmet belgesi (3,4) ile;

PROFESÖR kadroları için "özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek), yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icralar ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmaları, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkıları" içeren 6 (altı) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOÇENT kadroları için "özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 4 (dört) adet CD/USB ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına,

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadroları için "özgeçmiş, diploma onaylı suretleri (4), bilim doktorluğu veya tıpta uzmanlık belgeleri (veya onaylı sureti), yayın listeleri, bilimsel çalışma ve yayınları" içeren 4 (dört) adet CD/USB ile ilgili birimlere teslim edilmesi gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatili takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar) adayların, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

(1) Başvuru Belgesi: http://www.pau.edu.tr/personel/tr/sayfa/form-ve-belgeler

(2) Akademik Değerlendirme Belgesinin alınması için; http://www.pau.edu.tr/adk/tr adresinde istenilen şekilde Akademik Değerlendirme Kuruluna, kadro ilanının açıklama kısmındaki ek şartların sağlandığını gösterir dokümanları ve bu şartların sağlandığına dair beyanını içeren dilekçe ile birlikte ayrıca 1 adet USB teslim edilmesi gerekmektedir.

(3) Üniversite dışı başvurular için

(4) Barkodlu E-Devlet Belgesi kabul edilmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

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