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Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ocak 2025

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 31 Aralık 2024 01:50, Son Güncelleme : 31 Aralık 2024 02:12
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Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayalı olarak çıkarılan ilgili yönetmelik hükümleri ile "Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle başlar 15 inci günün mesai saati bitiminde sona erer. İlan olunur.

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