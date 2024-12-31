Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:

Üniversitemizin birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca araştırma görevlisialınacaktır.

A) GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

-Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir,

-E-devlet üzerinden alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

-ALES'ten en az 70 puan almak (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden). Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir, -Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış ve ayrıca başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı gerekir,

-Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi (Değişik: Ek Madde 38- (Ek: 18/6/2017-7033/18 md.) kapsamında yapılacağından adayların ibraz etmiş olduğu eğitim belgelerinde Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim sürelerini aşmamış olmaları gerekmektedir,

B) AÇIKLAMALAR:

-Başvuracak adayların Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olması gerekmektedir.

-Adayların başvuru esnasında istenilen tüm belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir, eksik evrak yükleyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır. Ayrıca birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

-Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan ya da e-devlet sisteminden alacakları onaylı veya karekodlu hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.

-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. -Üniversitemiz gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir veya sınav takviminde değişiklik yapabilir. Üniversite resmi internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

-Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15'inci gün mesai bitimine kadar (Saat:17.00)

(ubys.trabzon.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris)sayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir,

-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.

-İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru şeklinde, başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilanda düzeltme yapılabilir, kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

-İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

-İlan ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (https://trabzon.edu.tr/) ve Personel Daire Başkanlığı'nın web sayfasından (https://personel.trabzon.edu.tr/) yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

-Online başvuru işlemleri esnasında yaşanılabilecek teknik soru veya sorunlar ile ilgili olarak Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan telefonlarına ulaşılabilir.

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TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (Öğretim Üyesi Alım İlanı 2024-03)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Trabzon Üniversitesi Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Müracaat edecek adayların (https://personel.trabzon.edu.tr) adresinden (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3430/mevzuat) kısmından ulaşabilecekleri "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- E-devlet üzerinden alınan ve başvuruda sisteme yüklenen karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

- Üniversitemiz "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" hükümleri uyarınca doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların doçentlik kadrosuna atamaları yapılmayacaktır.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

- Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.

- Müracaatlar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar (Saat:17.00) http://ubys.trabzon.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girissayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru şeklinde ve başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasındanhttps://trabzon.edu.tr/ve Personel Daire Başkanlığının web sayfasındanhttps://personel.trabzon.edu.tryapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- Online başvuru işlemleri esnasında yaşanılabilecek teknik soru veya sorunlar ile ilgili olarak Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan (0462 455 15 11-15 12) telefonlarına ulaşılabilir.

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(Öğretim Üyesi Alım İlanı 2024-04)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme veAtanma Yönergesi" hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

- Müracaat edecek adayların (https://personel.trabzon.edu.tr) adresinden (https://personel.trabzon.edu.tr/S/3430/mevzuat) kısmından ulaşabilecekleri "Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Adaylar elektronik ortamda müracaat edecekleri başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

- Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

- E-devlet üzerinden alınan ve başvuruda sisteme yüklenen karekodlu tüm belgeler geçerlidir.

- Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuran adayların YÖKDİL, YDS, KPDS veya ÜDS'den en az 65 ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir yabancı dil puanı almış olmaları gerekir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler, birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

- Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler başvuramazlar.

- Müracaatlar ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar (Saat:17.00)

http://ubys.trabzon.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Girissayfasından çevrimiçi başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

- İdarenin gerekli görmesi halinde ilanın başvuru şeklinde ve başvuru sürecinde değişiklik yapılabilir, ilan kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

- İhtiyaç duyulması halinde adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasındanhttps://trabzon.edu.tr/ve Personel Daire Başkanlığının web sayfasındanhttps://personel.trabzon.edu.tryapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

- Online başvuru işlemleri esnasında yaşanılabilecek teknik soru veya sorunlar ile ilgili olarak Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan (0462 455 15 11-15 12) telefonlarına ulaşılabilir.