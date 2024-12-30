Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

> Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihi olan 30.12,2024 ve son başvuru tarihi olan 14.01.2025 tarihi mesai bitimine kadardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

> Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

> Yabancı ülkelerden alınan diplomaların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

> Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrıtsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini veya e-devletten alacakları karekodlu HİTAP hizmet dökümünü müracaat belgesine ekleyerek, ibraz edeceklerdir.

> 2547 Sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında, başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

> Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

*PROFESÖR;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler, Yayın Listesi (yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirtmek koşuluyla), 6 (altı) takım (1 Adet Fiziksel + 5 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyaları ile Üniversitemiz web sayfasından "https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/arsiv/oku img/altmenu/PERSONEL/kriter.html" bağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 6 (altı) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ilebaşvurmaları gerekmektedir.

»' DOÇENT ;

Kadrolarına başvuracak adayların, daimi statüde görev yapacak olup, adayların başvurdukları birim ve anabilım dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler. Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyaları ile Üniversitemiz web sayfasından "https://www.osmaniye.edii.tr/uploads/arsiv/oku_img/altmenu/PERSONEL/kriter.htnil"bağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 4 (dört) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemiz Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yolu ilebaşvurmaları gerekmektedir

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ;

Kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçeleri (Üniversitemiz web sayfasından temin edilebilir.), Özgeçmiş, 2 (iki) Adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Sureti, Yabancı Dil Sonuç Belgesi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeleri, Yayın Listesi, 4 (dört) takım (1 Adet Fiziksel + 3 Adet Flashdisk halinde) hazırlayacakları bilimsel çalışma ve yayın dosyaları ile Üniversitemiz web sayfasından "https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/arsiv/oku img/altmenu/PERSONEL/kriter.html" bağlantı adresindeki Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi Puanlama Aracı ile hazırlanacak 4 (dört) nüsha puanlama tablosunu ekleyerek, Üniversitemizin İlgili Birimlerine, şahsen veya posta yolu ilebaşvurmaları gerekmektedir.

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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50,d maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ

Başvuruda bulunacak adayların, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı, 30.12.2024 tarihinden itibaren son başvuru tarihi olan 14,01.2025 (mesai bitimi saat.l7.00'dir)'ye kadar ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir._

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2- ALES'teıı en az 70 puan almış olmak.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil SmavTndan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alman diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin

100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

3- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşmın doldurmamış olmak gerekir.

4- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

5-Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca yapılacaktır.

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibarc:RG-3/3/2022-31767) 7 ııci maddenin dördüncü ve beşinci hkralan kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarmda çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibare:RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kumlan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurulularında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadro lan haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, İlan Numarası, Birimi, Anabilim Dalı/Prograını, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir, (http://pcrsoncl.osmaniyc.cdu.tr)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve özgeçmiş

3-Özgeçnıiş

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

5-Lisans / Lisansüstü diploma belgeleri veya e-Devlet üzerinden alman karekodlu belgeler

6-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için Lisansüstü Öğrenci olduğuna dair belge (İlan süresi içinde alınmış güncel tarihli Üniversitesinden onaylı veya karakodlu E-Devletteıı alınan belge)

7-Transkript Belgesi (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimi ile ilgili) veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge

8-ALES belgesi

9-2 Adcı vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz)

11 - Herhangi bir kamu kuramımda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılan lamı, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi veya e-Devletten alınan HİTAP hizmet dökümü.

12-Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belge üzerinde ilgili işyerinin kurumsal logosu, kaşesi, yetkilinin imzası ve belge tarihi bulunacak ve SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 - Başvurunun, şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.

2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.osinaniye.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

5-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece 1 (bir) ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

6- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

İlana ilişkin bilgiler, üniversitemizin www.osmanive.edu.tr internet adresinde yer almaktadır,

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