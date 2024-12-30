Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR:

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlanılın araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, ünvanı, ilan şartı, derecesi ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email v.s.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş (YÖK formatında)

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı)

6-Lisansüstü eğitim yaptığına dair öğrenci belgesi (onaylı)

7-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

8-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı)

9-ALES Belgesi

10-2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

1 I-Yabancı Dil Belgesi

12-Varsa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

13-Onaylı istenen belgeler Resmi kurumlarca ıslak imzalı ve mühürlü "Aslı Gibidir" yapılabileceği gibi noter tarafından da tasdik edilebilir. 14-E-Devletten alınan okunaklı kare kodlu diploma ve öğrenci belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylar bu belgelerin aslını veya onaylısını teslim etmek zorundadır.

15-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınabilir)

ile Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurular ilgili DEKANLIÖA/MÜDÜRLÜÖE, yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.

DUYURUYA BAŞLAMA TARİHİ : 30.12.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.01.2025

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 16.01.2025

YAZILI SINAV GİRİŞ TARİHİ : 22.01.2025

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ 29.01.2025

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.msesu.edu.tr

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