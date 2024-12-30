Karadeniz Teknik Üniversitesi 28 sözleşmeli personel alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Merkez Teşkilatı bünyesinde, 657 Sayılı Kanunun VB maddesi, 06.06.1976 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar İle ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanda yazıtı veya sözlü sınav yapılmaksızın -Ortaöğretim "2024 KPSS (s) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2024 KPSS (B) grubu sınavı İle (KPSS93); "Lisans" 2024 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri:30.12.2024-13.01.2025

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