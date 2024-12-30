Hakkari Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

A) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA AİT İLAN

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 ve 24. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belritline şartları taşıyan adayların,

1) Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 1 (bir) nüsha dosya ve 6 (altı) adet Flash Bellek içerisine kaydedip Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2) Eğitim Dili Yabancı Dil olan birimlerde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavları ile Eş Değerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından ilgili eğitim dilinden asgari 85 (seksenbeş) puan almış olma şartı aranır.

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların Anabilim Dalı ve Yabancı Dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) nüsha dosya ve 4 (dört) adet Flash Bellek içerisine kaydedip ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

B) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARINA AİT İLAN

10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınav ile

Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

2) ALES'ten en az 70 (yetmiş), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 (elli) puan ve ya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olmak gerekir.

3) Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6) Araştırma Görevlisi atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d maddesine göre yapılacaktır.

7) Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yükseklisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

8) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurularda tezli yüksek lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.

9) Meslek Yüksekokullarında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır.

10) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, sorumluluk başvurana aittir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Başvurdukları bölüm/anabilim dalı, program adı, kadro ünvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe (dilekçe örneğine üniversitemizin web sayfasında ulaşabilirsiniz.)

2) Özgeçmiş

3) Merkezi sınav (ALES) Belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.)

4) Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Yurtdışında alınmış öğrenim belgelerinin YÖK Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge) (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir, e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)

5) Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak şartıyla çıkılan ilanlarda, Yüksek Lisans veya Doktora diploması fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu belge ya da onaylı diploma fotokopileri kabul edilecektir.)

6) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartıyla çıkılan ilanlarda öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınan okunaklı karekodlu belge kabul edilecektir.)

7) Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

8) Lisans Transkripti (aslı veya onaylı örneği)

9) Nüfus cüzdan fotokopisi

10) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

11) Hizmet belgesi (daha önce kamuda, özelde, SSK veya Bağ-Kurda çalışmışlığı varsa)

12) 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmak)

13) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvuran kişiye aittir.

BAŞVURU/ÖNDEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ VE BAŞVURU YERİ

1) İlan Yayım Tarihi: İlanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihtir.

2) Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde İLGİLİ BİRİME başvurmaları gerekmektedir.

3) Başvuru, Değerlendirme ve Sınav Takvimi: Son Başvuru Tarihi, Öndeğerlendirme Tarihi, Sınav Giriş Tarihi ve Sonuç Açıklama Tarihi Üniversitemizin www.hakkari.edu.tr adresinden duyurulacaktır.