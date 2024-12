Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma. Yönetmeliği ile "Ege Üniverstesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi1' hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşımaları gerekmektedir.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://apas.ege.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır.

Adaylar; son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, kimlik belgesi, c-DcvIct üzerinden alman lisans, yüksek lisans, doktora mezun belgeleri ile doçentlik belgesi (profesör ve doçent kadroları için), yabancı dil sınav sonuç belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirlen belge), özgeçmiş ve eserler listesi, akademik etkinlik formu, başlıca araştırma eseri (profesör kadroları için) ve bilimsel eserlerinden oluşan dosyalarını tarayarak https://apas.ege.edu.trüzerinden yüklemesi gerekmekledir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) c-Dcvlct üzerinden alacakları "HİTAP Hizmet Belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir, e-Devletten alman karekodlu tüm belgeler gcçcrlidir. Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından başvuracak olanlar için gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu vc/vcya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Yabancı Dil ağırılıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına

https://persoiieldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik kadro ve tayin isleri - öğretim elemani başvuru kosullari.htmladresinden ulaşılabilir.

Yukarıda belirtilen adreste bulunan "Öğretim Üyesi Başvuru Formu'nu doldurup ıslak imzalı ve fotoğraflı olarak taratıp Al'AS (Akademik Personel Atama Sistemi) üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

İlanımız '*www.ege.edu.trw adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetemde yayımlandığı tarihten itibaren 20 gündür. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme baklana sahiptir.

> Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

A-) GENEL ŞARTLAR

İlgili YiiuetmeliginC. mail ilesi;

1- 657 Sayılı Devini Memurları Kanunun 48. maddesinde belirlilen şartlan taşımak

2- ALES'tcn cıı az 70, Y ükseköğrutim Kurulu kıra landan kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav mu aliye linden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALLS puanı 70 olarak kabul edilir.

S- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'liknol sistemlerinin lÜÜ'lük not sistemine cşdcğerliği Yükseköğretim Kumlu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin lOO'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlanılın senatoları karar verir.

B-) ÖZEL ŞARTI.AR

İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi;

1- Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

C) MUAFİYET

1- İlgili Yönetmeliğin 14. maddesi; Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikle uzmanlık ya da sanalla yeterlik eğilimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibarc:RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci binaları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şattı aranmaz.

D) BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (ıslak imzalı), Özgeçmiş, I ad Güncel Fotoğraf

2-Nülüs Cüzdan Fotokopisi (ön değerlendirme aşamasında geçerli s ir.) veya e-Devlet üzerinden alınacak Nflfiis Kayıt Örneği geçeriidir.

3- Diploma (lisans, lisansüstü), Transkripı (l isans) Belgesi Fotokopisi (ön değerlendirme aşamasında geçeriidir.) veya c-Dcvlet üzerinden alınacak belge geçetlidir

4- ALES Belgesi, Y a bancı Dil Belgesi c-Dwlcı veya ÖSYM üzerinden alınacak ( sorgularına kodu okunur) belge geç erlidir.

5- Öğrenci Belgesi c-Dcvict üzerinden alınacak (doğrulama kodu okunur ) yüksek lisans veya doktora öğrenci belgesi geçirlidir.

6-Askerlik durumunu gösterir belge e-Devlet üzerinden alınacak belge geçirlidir.

7-Adi i Sicil Kaydı Belgesi e-Devlet üzerinden alınacak belge geçeri idir.

E- DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Postadaki gecikmelerden Üniversitemi/ birimleri sorumlu değildir. İlamla belirlilen süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- İlanda belirlilen Üniversitemiz Birimlerinin web şayialarındım yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir, Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe uykın beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4- İdare gerekli gördüğü taktirde ''İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

5- İlanımıza www.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

ü-Atanmaya hak kazananlar belgelerinin aslını veya resmi kurumlarca (aslı gibidir) veya noter onaylı suretini veya c-Dcvlet üzerinden alınacak belgeyi ilanın çıkıldığı hirimc ihraz etmeleri gerekmektedir. Atama dosyasında bulunması gereken evraklara; https;//persımelılh.ege.edu.lr'lr-l 1916/akmlemik kadro ve tavin ideri - (iğretim elemanı (öğretim gorevlisi_- ;ırartirma görevlisi) başvuru kosııl^^ adresinden ulaşılabilir.)

F-ÖNEMLİ NOT

]- Lisansüstü Eğitim Öğretini Yönetmeliğinde belirtilen azami öğrenim süresini dolduran adaylar ilana başvuru yapamazlar. Bu kapsamda azami süre içerisinde eğitimim tamamlayamayanların kadroyla ilişiği kesilir.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

12512/1-1