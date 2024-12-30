Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO İLANI

- Üniversitemize "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"»! ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel şartlar (ilgili Yönetmeliğin 6 Maddesi uyarınca)

(I) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerlili kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış almak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(3) On değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük vt 5'lik not sistemlerinin 100'ltık not sistemine eşdeğerlili Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin IdO'lüh not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kuramlarının senatoları karar verir.

Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7.Maddesi uyarınca)

(I} Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayanın birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar "Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi" kapsamında olup 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır

- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve httpr/Avww.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar Üniversite ınternet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

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