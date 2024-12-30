Ana sayfaAkademik İlanlar (Devlet)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 ocak 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2024 02:00, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 01:50
Yazdır
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine göre Üniversitemizin birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme, İlk Atanma ve Yeniden Atanma Yönergesine göre yapılacaktır.

Başvuru dilekçesi, MSGSÜ Akademik Yükseltilme, İlk Atanma ve Yeniden Atanma Ölçütleri Beyan Formu ve diğer belgeler https://msgsu.edu.tr/universite/daire- baskanliklari/personel-daire-baskanligi/atama-ve-yukseltilme-kriterleri/ internet adresinde yer almaktadır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihinden itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen Fakülteye/Müdürlüğe/Yüksekokula şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar bilimsel yayın dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshasını USB Flash Bellek içinde teslim etmelidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İlgililere duyurulur.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Samsun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı