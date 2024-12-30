Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin ilgili hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen öz.el şartlan taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

"Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler;

Başvurular; https://basvUru.anadolu.edu.tr adresine "yalnızca internet üzerinden" yapılacaktır. Adayların; Üniversitemiz öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca hazırlayacakları başvuru formuna göte oluşturulacak bilimsel yayın ve çalışmalarını içeren başvuru dosyaları ile birlikte fotoğraf, özgeçmiş, doktora/doçenilik belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi ve hizmet belgesini (kamu kurum I arın da çalışmış veya çalışmakta olanlar) ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde, https://basvuru.anadolu.cdu.tr internet adresine c-Dcvlet hesaplarıyla, giriş yaparak yüklemeleri gerekmektedir.

Adaylar; şanları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru süresi içinde tamamlanmayan başvurular vc ilanda istenen genel ve özel şartlar ile Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükselime ve Atama Ölçütlerinde başvurulan kadro için islenen koşulları sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Doçent kadrolarına başvuranlardan Doçent unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan alınış olanlar; 2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme vc Atanma Yönetmeliğinin 1 O, vc Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükselime vc Atama Ölçütlerinin TT-C/2, maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır, Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılamayacaktır.

İlan hakkındaki detaylı bilgi vc belgelere Üniversitemizin www.anadolu.cdu.tr internet adresinden vc hııps://basvuru,anadolu.cdu.tr başvuru internet adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

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