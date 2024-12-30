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Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Alım İlanı. Son başvuru tarihi 13 ocak 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 30 Aralık 2024 01:30, Son Güncelleme : 30 Aralık 2024 01:26
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Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kammu'nıın 23 24, ve 26, maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'mm 48, maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim (iyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının dilekçelerine (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini dilekçelerinde belirteceklerdir.) 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim belgesi, erkek adaylar için askerlik, durumlarını gösteren belge ile birlikte "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yöneün.eliği''nin, profesör adayları için 14. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 6 adet dosyayı, doçent adayları için 9. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı ve doktor öğretim üyesi adayları için 6. maddede yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 adet dosyayı elektronik ortamda (flash bellek içerisinde) ekleyerek, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde "Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İki Eylül Kampüsü - ESKİŞEHİR" adresine 'şahsen' teslim etmeleri gerekmektedir,

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde "Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliksin 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir. Profesör kadınsımdakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvummazlar. İlan hakkındaki gerekli bilgilere, Rektörlük Personel Daire Başkanlığından veya http://www.eskisehir.edu.trinternet adresimizin "Duyurular" bölümünden ulaşılabilir.

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