Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 talihli ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kıınımlannda Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin I Yönetmelik" kapsamında. Üniversitemiz çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1, Başvuru süresi ilanın Resmi Gazctc'dc yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

2. Profesör ve doçent kadrosuna yapılacak başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, doktor öğretim üyesi kadrosuna yapılacak başvurular ise ilana çıkılan kadro birime şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtileli süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

3. İlgililerin 657 saydı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartlan taşımaları gerekmektedir.

4. Adayların başvurdukları unvana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. veya 26. maddelerinde belirlilen asgari koşulları ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesinde belirtilen koşullan (Dış Hekimliği Fakültesi muaftır) sağlamış olmaları gerekir.

5. Yabancı Dil Sınav Belgesinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen Merkezi Yabancı Dil sınavları (KPDS, ÜDS, YDS veya e- YDS veya YÖKDİL) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birisine ait olması gerekmekledir. Sınav puanının ise; doktor öğretim üyesi kadroları için en az 60 puan, doçent ve profesör kadroları (Doçentlik Unvanını aldığı dönemde 65 puan almış olanlardan tekrar yabancı dil puanı istenmez) için eti az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekır.Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğcrhkiennt Belirleme Yönergesi 6 inci madde ikinci fıkra (d) bendi uyarınca Türkiye'de yaptığı ve cşdcğcrliğc konu sınav oturumları devlet üniversitelerine ait binalarda gerçekleştirilmeyeli ve (m) bendi uyarınca sonuç belgelerinde sınav yeri ve tarihi bilgileri bulunmayan sınavların sonuçları eşdeğer kabul edilmez.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması şarttır.

7. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir).

8. Üniversitemizce, ilan edilen her kadro pozisyonu için Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 3. maddesinin 3. fıkrası uyarınca özel şart belirlenebilir.

9. istenen şartlan taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların tüm işlemleri iptal edilecek ve bu adaylar hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10. Adaylar tek bir kadro için başvuruda bulunabilirler. Birden fazla kadroya başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

11. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanı herhangi bir aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir ya da ilan takviminde değişiklik yapabilir.

Profesör kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mchnictakif.cdu.tr internet adresinde formlar sekmesinde yayımlanan, başvuru dilekçesinin ekinde yer alan başvuruda islenen belgelerden oluşan 1 (bir) adet fiziki dosyayı ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserleri içeren 6 (altı) adet USB Bellek tbrmatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde formlar sekmesinde yayımlanan, başvuru dilekçesinin elcinde yer alan başvuruda istenen belgelerden oluşan 1 (bir) adet fiziki dosyayı ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserleri içeren 4 (dört) adet USB Bellek fbrmatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr.Oğr.Uyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde formlar sekmesinde yayımlanan, başvuru dilekçesinin ekinde yer alan başvuruda istenen belgelerden oluşan 1 (bir) adet fiziki dosyayı ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlanın kapsayan eserleri içeren 4 (dört) adet USD Bellek fbrmatında oluşturulan yayın dosyalanın ekleyerek ilgili birime başvurulması gerekmektedir.

Not: 1) Profesör kadrolarına başvuracak adayların. Durdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge'tun 9. maddesinin 4. fıkrasında aranan şartı gösterir belgeyi Jüri üyelerine gönderilecek dosyalara da eklemeleri gerekmektedir.

2) öğretim Üyesi kadrolarına (Prof, Doç., Dr. Öğr. Üyesi) başvuracak adayların; Eğitim mezuniyetlerine ait diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) ve Doçentlik Belgesini Jüri üyelerine gönderilecek dosyalara da eklemesi gerekmektedir.

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