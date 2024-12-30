Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanına/Yeniden Atanma Kriterlerini (htlp/Am;balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı'nın Mevzuat ali başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genci şartları taşımalan gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

A-PROFESÖR; BAŞVURU ŞARTLARI

- Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabil im dallarını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri Doçentlik Baştın Belgesinin tasdikli örneği, özgeçmiş. 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kurunıutıda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme formu (form ve islenen diğer belgelerin birer ömeği ayrıca yayın dosyalarına da konacaktır) ile bilimsel çalışma ve yayınlanın kapsayan 1 (bir) lakım basılı dosya + dosyadaki belgelerin aktarıldığı 6 (altı) adet usb bellek ile birlikte Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adayların Başlıca Araştırma Eserini dilekçeleri ile yayın listelerinde belirtmeleri gerekmektedir.

B- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ; BAŞVURU ŞARTLARI

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurduktan anabilim dalını belirlen dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı dil belgelerini, 2 adel fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında kamu kunımunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmekledir). Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu (form ve islenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın dosyalatma da konacaktır), bilimsel çalışına ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) takım basılı dosya + dosyadaki belgelenil aktarıldığı 4 (dört) adet usb bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 ay veya daha fazla Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanlar Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuruma/lar, adayların Devlet Hizmeti Yükümlüsü olmadıklarını yada 6 aydan daha az yükümlülükleri kaldığım belgelendirmeleri zorunludur.

Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. Ban şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramadın*. Başvuruda bulunacak adaylar sadece hir kadroya başvurabilirler.

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