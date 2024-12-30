Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 15 müfettiş, 35 denetmen yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ÜRÜN DENETMEN YARDIMCISI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı hizmet birimlerinde (Merkez Teşkilat, İstanbul ve İzmir Denetim Grubu) çalıştırılmak üzere 35 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

1. GENEL BİLGİLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı birimlerinde (Merkez Teşkilat, İstanbul ve İzmir Denetim Grubu) çalıştırılmak üzere 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği uyarınca 35 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Ürün Denetmenleri Kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili denetimleri mevzuata uygun olarak yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan denetim elemanlarıdır.

Atama yapılacak toplam 35 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının hizmet sınıfı, kadro derecesi ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:

Kadro Unvanı: Ürün Denetmen Yardımcısı

Hizmet Sınıfı : Genel İdare Hizmetler

Kadro Derecesi : 9

Kontenjan : 35

Sözlü Sınava Çağırılacak Aday Sayısı : 140

Aranılan Lisans Bölümleri :

- Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği

- Biyomedikal Mühendisliği veya Tıp Mühendisliği

- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

- Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

- Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Üretim Mühendisliği, İmalat Mühendisliği

- Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

- İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

- İstatistik veya Matematik ve İstatistik

- Kimya

lisans programından herhangi birinden mezun olmak.

2. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER

A. Başvuru Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları

taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda yer alan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3) Yarışma sınavının yapıldığı ilk oturum tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

5) Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 23 Temmuz 2023 veya 14 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak gerekmektedir.

B. Başvuru Değerlendirme

Sınava başvuran adaylardan KPSS puan sıralamasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 katı (140) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 20 Ocak 2025 tarihine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru/tebligat yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

C. Sınav Konuları, Sınav Yeri ve Tarihi

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hizmet binası Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/Ankara adresinde 3-7 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekmektedir. Adaylar ilan edilen listedeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Aynı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü sınav listesinde tanımlanan adayların sınavlarının sona ermesine müteakip sınava alınabileceklerdir.

Adayların;

a) Mezun olduğu alan ile ilgili sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Konularında mesleğe uygunlukları değerlendirilecektir.

D. Sözlü Sınav Değerlendirme

Adaylar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, yukarıda bahsedilen (C. Bölümündeki) sınav konularının (a) maddesi için 50 (elli), (b) ila (e) maddelerinin her biri için 10'ar (on) puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar sınav tutanağına geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

Sınav sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan; en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asil aday sınavı kazanmış sayılır. Asil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

3- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

. Adayların e-Devlet Kapısı üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

. Başvuru işlemleri 30/12/2024 - 13/01/2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, adli sicil bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4. DİĞER HUSUSLAR

. Atamaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip Kurumumuz resmi web sayfasında ilan edilecek olup, atamaya hak kazanan adaylar en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde istenilen evraklar ile Kuruma başvurmak zorundadır.

. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde göreve başlayışları yapılacaktır.

. Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

. İlana ilişkin bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacak olup ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

(0312) 218 35 01 - (0312) 218 38 67 12586/1-1

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MÜFETTİŞ YARDIMCISI YARIŞMA SINAVI DUYURUSU

1.GENEL BİLGİLER

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda münhal bulunan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında istihdam edilmek üzere; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumları mezunları arasından 15 müfettiş yardımcısı alınacaktır.

İlgili mevzuata ve genel hükümlere uyulmak kaydıyla, giriş sınavı ile alınacak müfettiş yardımcılarının öğrenim dalları, kontenjanı ve puan türü aşağıdaki şekildedir.

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Yazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı : 300

Sözlü Sınava Çağırılacak Aday Sayısı : 45

2. BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

2) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

3) Yazılı sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Adli sicili yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,

5) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

6) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 23 Temmuz 2023 veya 14 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir.

3 - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

. Adayların e-Devlet Kapısı üzerinden Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

. Başvuru işlemleri 30/12/2024 - 13/01/2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

. Adayların KPSS puanı, mezun olduğu bölüm, adli sicil bilgileri e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

4. BAŞVURU DEĞERLENDİRME

Sınava başvuran adaylardan alınacak kişi sayısının 20 katı aday (300 kişi), KPSS puan sıralamasına göre başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 24 Ocak 2025 tarihine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca yazılı bir duyuru yapılmayacaktır. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

5. SINAV KONULARI, SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRME

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

A- Yazılı Sınav Yeri Tarihi, Konuları ve Değerlendirme

Yazılı sınav Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hizmet binası Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/Ankara adresinde 1 Şubat 2025 Cumartesi Günü 2 (iki) oturum şeklinde (sabah ve öğleden sonra) yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilecektir. Sınav Giriş Belgeleri sınav giriş saatine kadar adaylarca elden teslim alınacaktır. Adaylar, sınava sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi) kontrol edildikten sonra alınacaklardır, istenildiğinde belgeleri sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

Sınav Konuları;

a) Hukuk:

1) Anayasa Hukuku.

2) İdare Hukuku.

3) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve memur suçları).

4) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar).

5) Borçlar Hukuku (Genel esaslar).

6) Ticaret Hukuku (Genel esaslar).

7) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.

b) İktisat:

1) İktisat Teorisi (mikro iktisat, makro iktisat).

2) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi.

3) Para, Banka, Kredi ve Konjonktür.

4) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller.

5) İşletme İktisadı.

6) Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye:

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları.

2) Kamu Giderleri.

3) Bütçe.

ç) Muhasebe:

1) Genel Muhasebe.

2) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

3) Ticari Hesap.

d) Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular).

e) Yabancı Dil:

1) İngilizce,

2) Fransızca,

3) Almanca, dillerinden birisi.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not 100'dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60'dan ve konu gruplarının yabancı dil dahil aritmetik ortalamasının da 70'den aşağı olmaması gerekir. Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmak suretiyle alınacak Müfettiş Yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacak sayıda aday (45) sözlü sınava çağrılacaktır. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır.

Yazılı sınav sonuçları ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinde (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, adayların başvuru belgesinde belirtmiş oldukları adrese de yazıyla bildirilecektir. Ayrıca adaylar sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

B- Sözlü Sınav Yeri Tarihi, Konuları ve Değerlendirme

Sözlü sınav Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Hizmet binası Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 P.K. 06520 Çankaya/Ankara adresinde 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekmektedir. Adaylar ilan edilen listedeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Aynı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü sınav listesinde tanımlanan adayların sınavlarının sona ermesine müteakip sınava alınabileceklerdir.

Sınav Konuları;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

6. MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ

. Müfettiş yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70'den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur.

. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılı sınav notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

. Yapılan sınav sonucunda, giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla, atama yapılacak kadro sayısının yarısı kadar, yedek aday listesi belirlenir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların ya da göreve başlayıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay içerisinde yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır.

. Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere 5 işgünü içinde Komisyona yapılır.

. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar ayrıca sınav bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

7. DİĞER HUSUSLAR

. Atamaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip Kurumumuz resmi web sayfasında ilan edilecek olup, atamaya hak kazanan adaylar en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde istenilen evraklar ile Kuruma başvurmak zorundadır.

. İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

. Atamaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde göreve başlayışları yapılacaktır.

. Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

. İlana ilişkin bütün duyurular Kurumumuz resmi web sayfasından yapılacaktır. Ayrıca adaylar başvurularına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İLETİŞİM:

(0312) 218 35 01 - (0312) 218 38 67 12587/1-1