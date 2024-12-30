ÖSYM, 23 Sözleşmeli Personel Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi kapsamında 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca, 23 (yirmi üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli aluıacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç), diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlanna prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kuramlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağma gelmemiş veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

ğ) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak, h) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

ı) Yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

i) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Kıdemli İş Zekası Uzmanı (1 Kişi-Ayhk brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Bilişim alanında en az 10 (on) yıl ve bu tecrübenin en az 3 (üç) yılı İş Zekası Uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) İş zekası alanında takım liderliği yapmış olmak,

c) Microsoft Power BI Report Server, MSSQL, PostgreSQL, SSRS, SS1S, SSAS, Microsoft SharePoint ve Project Server teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

ç) PowerBl custom visuals geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) İş Zekası çözüm mimarisi geliştirme ve SSIS, SSAS, SSRS, PowerBl kullanarak sunucu, network, veri tabanı gibi alt yapı sistemleri süreçlerini yürütme konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Visual Studio, .Net, C#, Python, TFS, Git, IIS teknolojileri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak,

f) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ğ) Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın,

h) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

Tercihen;

a) SharePoint proje çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

b) Yapay zeka konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2) Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Bilişim alanında en az 10 (on) yıl ve bu tecrübenin en az 5 (beş) yılı Sistem yöneticisi iıznıaıu olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Bilişim sistemleri alanında takım liderliği yapmış olmak,

c) Microsoft Active Directory, LDAP, DNS, DHCP, Group Policy, File Server, Certification Autority (CA), Proxy, Radius konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Microsoft Windows sunucularında (2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Active Directory Security, Microsoft Exchange Security, Windows 10/11 güvenlik önlemleri, Windows Server 2019/2022 güvenlik önlemleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisler hakkında tecrübe sahibi olmak,

f) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Kubemetes, Docker Swarm, Rancher, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Küme halinde sistemler ve uygulamaların (ElastichSearch, Kubemetes, Casandra, Postgresql, Redis, Rabbitmq, Mongodb, Openshift, Ansible vb.) en az ikisinin mimari tasarımının oluşturulması, yapılandınlması ve kurulumu konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ı) SAN konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak,

i) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,

j) Veri merkezinde konumlandırılacak, bilişim (sunucu, disk ünitesi, yedekleme sistemi, güvenlik duvarı, yük dengeleme cihazı, SAN switch vb.) ve altyapı ürünleri (kabinet, iklimlendirme, yangm algılama ve söndürme, enerji vb.) kurulum, yönetim ve dizayn etme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) Yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) VMware Certified Professional (VCP) sertifikasını almış olduğunu belgelemek,

b) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasını almış olduğunu belgelemek,

c) Red Hat Certified Specialist (RHCS-V) in Virtualization sertifikasına sahip olmak,

ç) AWS Certified SysOps Administrator sertifikasına sahip olmak,

d) Windows Server Hybrid Administrator Associate (WSHAA) sertifikasına sahip olmak,

e) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasını almış olduğunu belgelemek.

3) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)

a) Net veya Java ortamlarında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 7 (yedi) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) C# veya Java programlama dilleri ile uygulama geliştirme konusunda ileri seviyede tecrübeli olmak,

c) Net (.Net MVC, .Net Core) veya Spring (Spring MVC, Spring Boot) çerçevelerinde uygulama geliştirme konusunda ileri seviyede deneyim sahibi olmak,

ç) Web servisleri (SOAP, REST) teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

d) React, JQuery, Javascript, AJAX, HTML, HTML5, CSS vb. web teknolojilerinde ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,

e) iyi derecede T-SQL bilgisine sahip olmak ve MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

f) RabbitMQ ve Redis teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Nesneye yönelik programlama, SOLID prensipleri, diğer tasarım desenleri, test güdümlü programlama ve refactoring konularında ileri seviyede deneyimli olmak,

ğ) Unit test konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Versiyon Kontrol Sistemlerinin (TFS, GİT) kullanım ve yönetimine hakim olmak,

ı) AGILE ve SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) CI-CD süreçleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

I) Yazılım yaşam döngüsü ve dokümantasyon süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Tercihen;

a) Konteyner mimarisi, Docker ve Kubemetes konusunda deneyim sahibi olmak,

b) Mikroservis mimarisine hakim olmak,

c) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.

4) Kıdemli Veri Tabam Yöneticisi (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katma kadar)

a) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) MS SQL Server yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

c) Veri tabanı ve uygulama sunucusu kümeleri (Clusters) hakkında tecrübe sahibi olmak,

ç) Veri güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

d) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,

e) Veri tabanlarında Yüksek Erişilebilirlik (HA - High Availability) ve Felaket Kurtarma (DR - Disaster Recovery) süreçlerinde uzman ve Always-on, Logshipping teknolojileri kurgulayabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak,

f) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimİzasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, g) Veri tabanı yedekleme araçları konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) İyi derecede SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak.

Tercihen;

a) MCSE: Data Management and Analytics sertifikasına sahip olmak,

b) Veri ambarı tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

c) Veri modellcmc, veri bilimi, büyük veri, veri ambarı ve iş zekası konularında deneyim sahibi olmak,

ç) NoSQL (MongoDB,Redis,HBase vb.) ve büyük veri (Hadoop, Spark vb.) sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Veri depolama ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Powershell hakkında deneyim sahibi olmak.

5) Kıdemli Sistem Uzmanı (2 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Sistem uzmanı/yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, Failover Cluster mimarisi vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Uygulama sunucularının (US, APACHE vb.) kurulumu, yapılandırması ve yönelimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Linux işletim sistemler kurulum ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Veri depolama ve SAN cihazlarının yönetimi konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

f) Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Disk teknolojileri, ethernet, hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak.

6) Kıdemli Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Bilgi güvenliği uzmanı veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Yük dengeleyici (Load Balancer) cihazları yönetimi konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetimi amaçlı kullanılan network analiz araçları kullanmış olmak,

e) İPSEC ve SSL vpn çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,

f) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda ileri seviyede bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) SDN mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Sistem odası taşıması ve tasarımı kollularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Felaket Kurtarma Merkezi kurulumu, yönetimi ve replikasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak,

i) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

j) Cisco Certified Network Professional (CCNP) veya Fortinet NSE7 Enterprise Firewall sertifikalarından birini almış olduğunu belgelemek.

Tercihen;

a) CCİE (Cisco Certified Internetwork Expert) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek.

7) Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri hakkında deneyimli olmak,

c) Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, Weblnspect, Burp Suite, Acunetix, NetSparker, Core Impact, Cobalt Strike sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarının en az üçünde deneyimli olmak,

ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) WAF (Web Uygulama Güvenlik Duvarı) hakkında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) D

0 ğ) h)

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i) j) k)

Penetrasyon testi, olay işleme ve kötü amaçlı yazılım ayıklama işlemleri konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi, Linux işletim sistemi ürünlerinin yönetilmesi, kurulması, izlenmesi konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak, SIEM ve log yönelimi konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ve güvenliği konusunda bilgili olmak,

Virüs, Malware, Trojan, Spy ware, Adware ve Worm gibi zararlılar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak, Docker, Kubemetes gibi konteyner teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak

Tercihen;

a) b) e)

Tercihen Rhel/Suse Linux sertifikasyonuna sahip olmak,

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

OSCP, GIAC Penetration tester (GPEN), Comp TIA Security i eCPPTv2 veya benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,

Ç) d) e)

CEH sertifikasına sahip olmak,

Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak, (perimeter defense, data loss preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi)

S)

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net) (3 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) b) 0 t) d) e) D g) 0 h) ) >)

.Net ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 5 (beş) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

C# programlama dili ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

.Net MVC ve/veya .Net Core ile uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

Web servisleri (SOAP, REST) teknolojileri hakkında tecrübeli olmak,

JQuery, Javascript AJAX, HTML, HTML5, CSS vb. web teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

WPF teknolojisi ve Prism Framework hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Visual Studio kullanımında ileri seviyede deneyimli olmak,

İyi derecede T-SQL bilgisine sahip olmak ve MSSQL veri tabanları ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

RabbitMQ ve Redis teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT) kullanmış olmak,

Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

Nesneye yönelik programlama, SOLID prensipleri, diğer tasarım desenleri, test güdümlü programlama ve refactoring konularında deneyimli olmak,

j)

AGILE ve SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen;

a) b)

t)

Kendo Ul of Telerik kütüphanesi ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak, React kütüphanesi ile yazılım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak, Knockout teknolojisinin kullanımında deneyim sahibi olmak.

9)

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (3 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) b) O Ç) d)

Java ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 5 (beş) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek, Java 8 ve üzeri versiyonlar ile geliştirilen yazılım projelerinde çalışmış olmak, Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak, ORM çerçeveleri (Hibernate vb ), Spring Data JPA kullanmış olmak,

Java web çerçeveleri, Spring (Spring MVC, Spring Boot) çerçevelerinde uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak,

e) i) g) S h) ı)

MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Versiyon Kontrol Sistemlerini (GİT veya SVN) kullanmış olmak.

Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

>) j) k) D m)

JQuery, Javascript, HTML, XHTML, CSS, JSF vb. web teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

CI-CD Süreçleri, tercihen Jenkins, hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Ant) konusunda deneyim sahibi olmak,

Jasper Reports konusunda bilgi sahibi olmak,

Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

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Tercihen;

a) Sonatype nexus hakkında bilgi sahibi olmak,

b) Java Play Uygulama Geliştirme Çatısı ile yazılım geliştirmek,

c) Konteyner Mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Linux uygulama sunucuları, tercihen Debian ve Centos ile çal işmiş olmak,

d) Rcdis, ElasticSearch, RabbitMQ gibi servis ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak.

10) Kıdemli Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Mobil cihazlar için (Android, iOS) native uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak ve en az 5 (beş) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) Mobil uygulama geliştirmede kullanılan güncel programlama dillerinden (Java, Kotlin, Objective-C, Swift) en az birinde tecrübeli olmak,

c) Android için Android Studio geliştirme ortamının kullanımında tecrübeli olmak,

ç) iOS için XCode geliştirme ortamının kullanımında tecrübeli olmak,

d) UIKit ve SwiftUl konularında tecrübeli olmak,

e) Flutter hakkında ileri seviyede bilgi sahibi olmak,

f) JSON hakkında tecrübeli olmak,

g) REST API hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) MVC ve MVVM mimarileri hakkında tecrübeli olmak,

h) Reactive programlama konusunda tecrübeli olmak,

ı) Versiyon kontrol sistemleri (GİT) konusunda tecrübeli olmak,

i) Mobil uygulama kullanıcı deneyimi (UX) konusunda tecrübeli olmak,

j) SOLID prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Uçtan-uca şifreleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak,

1) Google Firebase, Google Servisleri, Huawei Servisleri konusunda tecrübeli olmak,

m) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

n) Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Desenleri, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında tecrübeli olmak,

o) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

ö) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

11) Kıdemli Önyüz Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)

a) Önyüz yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak ve en az 5 (beş) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek, b) Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,

c) İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) ASP.Net Core MVC ortamında yazılım geliştirme hakkında bilgi sahip olmak,

d) Nodc.js ve npm hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Webpack, Grunt, Redux vb. teknolojilerden birinde deneyim sahibi olmak,

f) Tarayıcılar arası uyumluluk sorunları konusunda tecrübeli olmak,

g) Web uygulamaları performansı konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Ant Design, Material U1 gibi UI kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

lı) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT veya SVN) kullanmış olmak.

Tercihen;

a) AGILE, SCRUM proje yönelim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

12) İş Analisti (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Yazılım projelerinin analizi, planlanması, test edilmesi ve ilgili dokümanların hazırlanmasında bilgi ve beceri sahibi olmak ve en az 3 (üç) yıl bu alanda çalıştığım belgelemek,

b) iş geliştirme süreçlerinde; iş birimleri ve yazılım ekipleri ile koordineli çalışarak taleplerin ve fonksiyonel gereksinimlerin karşılanmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Kullanıcı gereksinimleri ve iş süreçlerine dair analiz dokümanlarının hazırlanmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Orta derecede T-SQL bilgisine sahip olmak,

d) İş geliştirme süreçlerinde; iş akış şemaları ve iş kurallarının hazırlanmasında bilgi sahibi olmak,

e) Algoritmik düşünme becerisine sahip olmak.

Tercihen;

a) Veri analizi ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

13) İş Zekası Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katma kadar)

a) İş zekası uzmanı veya raporlama uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.

b) Microsoft Power BI konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) İyi derecede SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

ç) Microsoft SSlS, SSAS ve SSRS hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Dashboard uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Yapay zeka alanında bilgi sahibi olmak,

g) İletişim becerisi yüksek, dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak uygulayabiliyor olmak.

Tercihen;

a) Visual Studio, .Net, Python, Javascript vb. yazılım dillerinde tecrübe sahibi olmak,

b) Bir kurumda en az bir veri ambarı tasarımı projesinde yer almış olmak ve iş zekası araçlarıyla rapor sunmuş olmak.

14) Sistem Uzmanı (2 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Sistem uzmanı,'yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, Windows 10/11 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Linux işletim sistemleri kumlumu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

I) Yedekleme alt yapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulumu, yönetimi ve sorunlarının giderilmesi konularında bilgi sahibi olmak.

15) Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Ağ yönetimi veya ağ güvenliği alamnda on az 3 (yıl) çalıştığını belgelemek,

b) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.lx teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

c) Log ve Korelasyon cihazları yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Linux işletim sistemi ürünlerinin yönetilmesi, kurulması, izlenmesi konusunda bilgi sahibi olmak.

I) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi sahibi olmak,

g) Yeni, açık kaynak kodlu teknolojileri öğrenmeye meraklı ve ilgili olmak.

Tercihen;

a) Rhcl Süse Linux sertifıkasyonuna sahip olmak,

b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,

e) CEH sertifikasına sahip olmak,

ç) Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

d) Güvenlik operasyonları konseptlerine hakim olmak, (perimeter defense, data loss preventation, kill chain analysis, risk assesment, security metrics gibi)

16) Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)

a) Mobil cihazlar için (Android, iOS) native uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak ve en az 3 (üç) yıl bu alanda çalıştığını belgelemek,

b) Mobil uygulama geliştirmede kullanılan güncel programlama dillerinden (Java, Kotlin, Objective-C, Swift) en az birinde tecrübeli olmak,

c) Android için Android Studio geliştirme ortamının kullanımında tecrübeli olmak,

ç) iOS için XCode geliştirme ortamının kullanımında tecrübeli olmak,

d) Flutter hakkında iyi seviyede bilgi sahibi olmak,

e) JSON ve REST API hakkında bilgi sahibi olmak,

1) MVC ve MWM mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Reactive programla hakkında bilgi sahibi olmak,

ğ) Versiyon kontrol sistemleri (GİT) hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Mobil uygulama kullanıcı deneyimi (UX) konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) SOLID prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

j) Nesneye yönelik prensipler ve Tasarım Desenleri konularında bilgi sahibi olmak,

k) AGILE, SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

TT- BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENİLEN BELGELER, SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

A- BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 30.12.2024-13.01.2025 tarihleri arasında gerçekleştirecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacak olup posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecektir.

B- İstenilen belgeler

1) Adayların kimlik, fotoğraf ve adres bilgisi, lisans mezuniyet bilgisi, varsa 2024-KPSS Lisans KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı olmayan adayların puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.) ile İngilizce dilinde YDS puanı veya bu dilde ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerine göre kabul edilen diğer sınav puanı (Belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir. Geçerli yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.), askerlik durum bilgisi ve adli sicil kaydı bilgisi, (Bu bilgiler, e-Devlet üzerinden temin edilebilir. Adayların istenilen bilgilerinin başvuru ekranında e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan ederek belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

2) Detaylı Özgeçmiş Belgesi,

3) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge) ve Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler, (Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Buna göre; Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü, kamu kuramlarında çalışılan süreler için bilişim personeli olarak çalıştığını ve sürelerini belirtecek şekilde ilgili kuramlardan alınacak belge aranacaktır. Çalışına sürelerini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

4) Çalışına sürelerini gösteren belgeler, (Özel Şartlar'da belirtilen tecrübe ve çalışma deneyimini gösteren çalışma belgesi. Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Unvan listesi, Hizmet Dökümü, Genel Şartlar (Nitelikler) (ç) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kumrularında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge (bilişim personeli olarak çalışma ve mesleki tecrübe sürelerini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır)),

5) Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

6) Özel Şartlar'da belirtilen sertifikalara ilişkin belge,

7) Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi.

C- SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Giriş sınavı sözlü usulü ile 17.02.2025 tarihinde başlamak üzere, ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvan No:4D Bilkent Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü smava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden bildirilecektir.

D- SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve öze! şartlan sağlayan adaylardan, 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70 (yüzde yetmiş)'! ile yabancı dil puanının %30 (yüzde otuzl unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada ayın puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Komisyon, adaylara sözlü sınavda başvurulan pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen hususlarda teorik sorular sorabileceği gibi, bilgisayar başında uygulamalı sorular da sorabilir. Adaylar, kendilerinden beklenen nitelikleri karşılama derecelerine ve sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirilecektir.

Sınav sonuçları, adaylara https://isealimkariycrkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

111- SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının pozisyonların Özel Şartlar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kuramlara da bildirilir.

İlan olunur.

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